Laura Velasco: "Larreta gobierna para pocos, estigmatiza y excluye"

Laura Velasco. Foto: archivo.

La legisladora porteña del Frente de Todos Laura Velasco dijo que Horacio Rodríguez Larreta "gobierna para pocos, estigmatiza y excluye" a quienes necesitan acompañamiento del Estado "para garantizar sus derechos más básicos".Lo afirmó al ser consultada por Télam, afirmó Velasco.Y agregó que la ciudad de Buenos Aires, con un territorio de "200 kilómetros cuadrados, apenas tres millones de habitantes" y gastos previstos para el año próximo por más de dos billones de pesos, "redujo el presupuesto para políticas sociales, incluyendo una reducción del 20% en urbanización de villas, disminución de montos para políticas alimentarias".Por último, afirmó que el jefe de Gobierno porteño "plantea que no quiere parches y que impulsa reformas estructurales para promover trabajo en la Ciudad cuando en este distrito tenemos 20.000 puestos de trabajo menos que al iniciar la pandemia que no se recuperaron, y que fue el Gobierno nacional con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) quien destinó recursos para sostener ingresos ante las nulas políticas locales".Este jueves por la mañana, durante la apertura de la calle Palpa en el Barrio Playón de Chacarita,"Vamos a reglamentar que el programa Ciudadanía Porteña (que asiste a 42.000 hogares) no pueda ser superpuesto con programas de otra jurisdicción que tengan el mismo fin", dijo.El jefe de Gobierno y precandidato presidencial de la oposición afirmó en este sentido que "Argentina necesita menos planes y más trabajo"."Nuestra política social es opuesta a la del Gobierno nacional. Acompañamos a los más vulnerables que necesitan ayuda del Estado y lo hacemos apostando al trabajo como salida. No podemos seguir superponiendo planes sociales. Es poner parches y eso no funciona", afirmó el mandatario porteño.En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño indicó que "hay personas que tienen un plan y compran dólares, esto no puede pasar, así no se cuida a la gente".Rodríguez Larreta se pronunció en favor de replantear el esquema de los planes sociales y propuso que sean "directos, temporales y condicionados".