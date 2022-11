Cultivadores y activistas reclamaron la despenalización de la marihuana

Foto: Alfredo Luna.

, con una movilización desde Plaza de Mayo al Congreso para reclamar por la despenalización y cese de persecución a las personas que cultivan y consumen la hoja de cannabis.El movimiento cannábico argentino, una amplia coalición de organizaciones de cultivadores y usuarios de marihuana de todo el país, se autoconvocó y concentró a las 13 en Plaza de Mayo, para marchar hacia el Congreso de la Nación a partir de las 16.Personas sentadas fumando marihuana, remeras con la imagen del cantante y músico jamaiquino Bob Marley, gorros con su rostro o la hoja de la planta, venta de brownies y productos hechos a base de cannabis, puestos para hacerse trenzas, rastas y pintarse la cara, rodeaban la plaza y ocupaban sus veredas internas.de la jornada se encontraba el pedido por la libertad y asistencia a las personas presas por cultivar marihuana, la modificación de la Ley 23.737 de estupefacientes, la capacitación a jueces y fuerzas de seguridad sobre la Ley de cannabis medicinal n° 27.350 y atención médica especializada en cannabis en los hospitales públicos para acompañar e inscribir pacientes en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), y cobertura gratuita con cannabis medicinal para personas sin obra social."Reclamamos a los tres poderes del Estado el cese inmediato de la persecución a las personas que cultivan y usan marihuana, la amnistía y liberación de todos los presos por cultivar marihuana, y la reparación de los daños causados por la prohibición de la marihuana", dijeron desde la organización., expresó que "el lema de todos los años espara que no esté penado su consumo y que no haya más presos y presas por consumir o cultivar".Con respecto a ello, hizo hincapié en que "es difícil cambiar la mentalidad de la gente. La familia es la primera que te juzga por eso si hoy fumamos en la plaza no es para provocar, sino para normalizar el consumo, porque seguimos siendo personas criminalizadas".Bajo un paraguas negro con hojas de cannabis se encontraba parada"Nuestro lema año tras año es lapara que no haya más presos ni presas por cultivar, que se legalice el consumo y la tenencia para todos, todas y todes. El uso recreativo de la cannabis no tiene por qué ser ilegal", indicó a Télam, y mencionó que "hay mucho prejuicio, la gente sigue pensando que la marihuana es una puerta a drogas más duras".Bajo esta misma línea,mencionó que "hay un avance como el uso del cáñamo y el registro del Reprocann, pero hoy rY agregó: "Cons para fumadores y también jabones y cremas con cannabis, se encontraba A"Vengo porque soy consumidora recreativa, empecé a vender con el emprendimiento en la marcha porque hay un ambiente y energía muy lindo. Los demás días estás con el miedo a ver si te ven fumar o si me cuestionan lo que vendo", contó.no hay tantos médicos que se animan a firmar recetas para que una persona pueda acceder al Reprocann, por eso estamos acá para. Además hemos tenido compañeros que han sido demorados pece a estar en el registro porque no hay un sistema de control ", expresó a esta agencia, no de la mano de la especulación empresaria que ahora quiere copar "la industria", sino de una parte cada vez mayor de la sociedad que acude a les cultivadores con una demanda de salud, para obtener aceites o flores y romper con un sistema que les empastilla la vida. Nos reivindicamos como usuaries de marihuana, que no es más que el nombre despectivo que se le dió a la planta de cannabis, un mote cargado de racismo y xenofobia", indicó el documento en sus primeros párrafos.Así, se mencionó quebajo lala mitad bajo la figura deAsimismo,se encuentra en esa situación producto de la misma ley."Es imposible crear una industria con equidad de género, solidaria y socialmente justa cuando les cultivadores siguen siendo encarcelades. Ante esta situación, nos unimos en un amplio arco de organizaciones cannábicas para visibilizar e instalar nuestra agenda, para que no hablen otros sectores por nuestra lucha, y hacemos un llamamiento a los movimientos populares y feminismos a conquistar más derechos, por eso la comunidad cannábica en su conjunto dice: 'basta de preses por marihuana'", concluyeron.