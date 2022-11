La producción de petróleo creció más de 13% en el tercer trimestre y 5,2% la de gas

La producción de petróleo alcanzó en el tercer trimestre del año un aumento de 13,8% respecto del mismo período de 2021, mientras que la de gas natural se incrementó 5,2% en relación a igual segmento del año pasado.Así se desprende del informe trimestral de coyuntura energética que elabora y publica la Secretaría de Energía, en la que se constató que la producción de hidrocarburos registró un destacado incremento en comparación a igual trimestre del año anterior.Del reporte surge que, durante ese período, la producción de petróleo alcanzó los 8.565 Mm3, lo que representa un aumento de 13,8% respecto del mismo trimestre del año anterior.Esa producción es el resultado de 4.849 Mm3 de producción convencional y 3.715 Mm3 de producción no convencional, dentro del cual la Cuenca neuquina aumentó 28,2% respecto a igual período del año anterior.Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 139,2 MMm³/día promedio, elevándose 5,2% en relación a igual segmento de 2021.Ese desempeño representó 60,4 Mm3/día de producción convencional y 78,8 Mm3/día de producción no convencional, en tanto que la producción de la Cuenca neuquina aumentó 10,4% de manera interanual durante este período.En el caso de la refinación, en el tercer trimestre el volumen de petróleo procesado aumentó 6,6% respecto del mismo período del año anterior, y en particular, 61,3% de ese crudo correspondió a petróleo liviano.A su vez, la producción de gasoil aumentó 6,4% respecto del mismo trimestre del año anterior y la de motonaftas (grados 2 y 3) creció 7,6%.En la comercialización, las ventas de gasoil crecieron 5,5% en la comparación por segmento interanual, mientras que las ventas de naftas grados 2 y 3 entre ambos trimestres aumentaron 12,3%.El informe señaló que el crecimiento del sector hidrocarburífero y su efecto dinamizador en la economía queda plasmada en el incremento del gas natural entregado a la industria: respecto a julio-septiembre de 2021 este año se verificó un alza de 3,7% del volumen correspondiente.