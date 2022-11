Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida desde este miércoles

Nicole estaba vestida con un buzo grande de color azul y un pantalón cuadrillé azul con negro, y no llevaba celular / Foto TW

CIELO NICOLE RIVERO, desaparecida en glew desde el 16/11/22. Sus padres la buscan desesperadamente. Fue vista por ultima vez con un buzo grande azul y pantalones a cuadros azules y negros. Contactarse al telefono de la foto si saben algo, por favor #glew #DESAPARECIDA #cronicatv pic.twitter.com/MhLNRhIkhb — lulita (@dellangelaqwit) November 17, 2022

Una adolescente de 14 años es intensamente buscada por familiares y la Policía desde este miércoles, en la localidad bonaerense de Glew, luego de que saliera del colegio y no regresara, indicaron fuentes familiares.Nicole Cielo Rivero fue vista por última vez a las 11:40 del mediodía a la salida de la Escuela Media N°3 de la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, donde "se la vio en los alrededores y no se supo más", indicaron sus familiares.La joven estaba"El padre la dejó en el colegio, yo la tenía que retirar 11:45 y vi que se retiraban todos sus compañeros y ella no salía. Así que me acerco, hablo con el preceptor y me dice que ya había salido, y yo no la vi", indicó Verónica, su mamá, a la señal A24.Y agregó queInterviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16 Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar de Lomas de Zamora.