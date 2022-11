Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

"Historias mínimas de los mundiales", en DeporTV

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

LUNES 21 DE NOVIEMBRE

MARTES 22 DE NOVIEMBRE

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE

Destacados PakaPaka



LOS MOTORJON

De lunes a viernes a las 7:45 y 13:00. Sábados a las 11:00. Domingos a las 10:30



Los Motorjón, la serie de animación de Pakapaka –la señal infantil del Estado argentino–, ganó en la Competencia Internacional de Series Animadas del Big Cartoon Festival, que se llevó adelante del 27 de octubre al 7 de noviembre, en Moscú, Rusia.



Los Motorjón –realizada por Malabar Producciones— son una familia de conejos muy especial, que recorre el mundo en una casa rodante fabulosa, descubre caminos llenos de paisajes, de canciones, de amigos y de aventuras. En cada capítulo, una historia nueva y un aprendizaje sobre el medio ambiente.

Cobertura especial del Mundial desde Qatar con nuestros periodistas especializados, seguimiento minuto a minuto de los partidos, estadísticas, entrevistas especiales y los micros de Sergio Goycochea contando la intmidad de la Selección.Tití Fernández, Sergio Goycochea y Ángela Lerena nos llevan “Rumbo a Qatar” para conocer los detalles de la organización de la Copa. Comienza la cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 con todas las novedades y los detalles de cada selección, la preparación del equipo argentino y notas que recorren toda la pasión mundialista del país en un informativo diario.Pablo Giralt, Matías Martin y Miguel Osovi analizan la previa del Mundial con testimonios en vivo desde la ciudad de Doha.Un programa especial para palpitar la espera de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Con información de primera mano, los detalles de las concentraciones de las selecciones participantes y la preparación del equipo argentino en el último amistoso del miércoles frente a Emiratos Árabes en la ciudad de Abu Dabi, previo al inicio de la Copa del Mundo.Con la conducción de Viviana Vila y Federico Yáñez, y un panel integrado por Luana Múñoz (jugadora de Racing y la Selección Nacional), Hernán Villar, Bárbara Roskin y el exfutbolista Ricky Álvarez. Código Qatar se ocupará del análisis de todo lo sucedido en la jornada mundialista. Cobertura de los eventos desde adentro, entrevistas, color, invitados y mucho más.El primer y único programa dedicado exclusivamente a la historia y a la carrera del máximo ídolo del fútbol mundial en la actualidad: Lionel Messi. Mundo Leo dice presente acompañando al ídolo y a la Selección Argentina que tiene a Messi como su máximo referente y capitán buscando el ansiado título en Qatar 2022.En esta 10° temporada, los informes diarios contarán con la conducción de Rama Pantorotto y la colaboración de periodistas destacados como Romina Sacher, Daniel Arcucci y exfutbolistas como Maxi Rodríguez.Tanto por la pantalla como por las plataformas digitales: deportv.gob.ar, YouTube, Facebook Live y Contar.En la previa y durante la competencia se sumarán además una gran cantidad de producciones de calidad, marca registrada de DEPORTV, y, a la vez, otros programas que ya son parte de la grilla diaria se transformarán para sumarse a la ola del evento deportivo más importante del año: "Historias Mínimas de los Mundiales", "Gen Mundial", "Expedientes Macaya", "Contar la Vida Mundial" y "El Retrovisor".La Asociación Argentina de Intérpretes -AADI- es una entidad sin fines de lucro, representativa de los artistas intérpretes músicos, responsable de la percepción, administración y distribución de sus derechos, desde 1954. Con el propósito de difundir a los intérpretes de todo el país, creó este ciclo que en esta oportunidad se presenta en el Auditorio de Radio Nacional con entrada libre y gratuita. Abrirán la noche Tres Amigos Tango abordando un repertorio de tango y folklore de distintas regiones del país. El show terminará de la mano de Néstor Fabián, quien luego de seis décadas de éxito nos acompañará en una noche a puro tango.Conducción: Luciano GrinbergEste programa escucharemos todos los nocturnos que Chopin no realizó pero que hicieron otros: Gabriel Fauré, John Field, Lili Boulanger, entre otros. Exploraremos el origen de los nocturnos y su desarrollo a través de la historia de la música. Será una emisión para escuchar bajo la luna llena. También tendremos a Gabriela Bernasconi, pianista, compositora y docente argentina, como invitada.Se trata del pódcast seriado `El agua electrizada, basado en la novela del escritor argentino C. E. Feiling, producida por Contenidos Públicos S. E. y Los Andes Cine para Contar, con el apoyo de la Biblioteca Nacional.Cuenta con un elenco integrado por Rafael Spregelburd, Sofía Palomino, Luis Ziembrowski, Valeria Lois, Manuel Callau, Gerardo Chendo, Valeria Correa y Ricardo Patán Ragendorfer, en su rol de narrador de la ficción.El agua electrizada nos sumerge a fines de 1989, en los claroscuros de la postdictadura, en el paisaje urgente de la hiperinflación.El pódcast está acompañado, además, por tres programas de entrevistas que abordan la obra escrita de Feiling en sus diferentes aspectos. Las diferentes personalidades del mundo literario y policial serán entrevistadas por Ragendorfer en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional, recreando en código de género el clima particular del proyecto.Los/as entrevistados/as serán las periodistas y escritoras Gabriela Esquivada y Paula Rodríguez, el comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Luis Vicat y el escritor Juan José Becerra.Con sus “Palacios Andinos”, también conocidos como Cholets, el arquitecto boliviano Freddy Mamani creó una corriente arquitectónica que condensa la identidad aymara y ha logrado concentrar la atención del mundo. ¿Cómo llegan las construcciones de un albañil a las revistas de arquitectura a las revistas de arquitectura y museos más prestigiosos del mundo?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube En este episodio, el filósofo Julián Fava nos trae el "pecado capital" que condena los placeres de la bebida y la comida.Ahora en Télam Digital y en Youtube Tema: Historia de los MundialesPor Twitch . El equipo de Ciencia del Fin del Mundo relatará las historias más sorprendentes desde que se comenzó a disputar la copa del mundo en 1930.Tema: Infecciones y enfermedades de transmisión sexual.Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC Con Guillo EspelEscuchar Discos Hoy (Primera entrega)Lanzamientos de Melina Marcos | Caldelari - Mas | PedemonteAlguna vez, la gente llegaba a sus casas y se sentaba a escuchar discos. Los días de mayor entusiasmo, eran aquellos en los que venían de una disquería, con un álbum recientemente lanzado bajo el brazo. Era toda una novedad e intriga. Los invitamos a jugar como entonces con estos tres hermosos registros.Automovilismo en vivo con el Turismo Carretera desde el autódromo de la ciudad de Toay en la Provincia de La Pampa. Con los relatos de Federico Camps, los comentarios de Sergio Tenaglia y las notas en boxes a cargo de Mariano Escalada y Nicolás Neuss.Mex Urtizberea abre las puertas de su casa en este último episodio del año que resultó de lo más explosivo. La mesa reunió a Taty Almeida, León Gieco, YSY A, Adrián Suar, Coco Sily, Ca7riel, La Ferni, Ivonne Guzmán, Rep, Juan Pablo Sorín, La Inca, Catriel Ciavarella, Javier Malosetti, Lalo Mir, Jean Pierre Noher y Carlos Daniel “Chino” Tapia para cantar y hablar sobre la argentinidad.En este episodio Sof Tot habla sobre cómo San Martín de los Andes se refleja en las canciones de su discografía. Además, nos conectamos con su primera maestra, Sandra Monteagudo, y su alumna, Lu Ricaurte, que destacan a Sof como una de las figuras artísticas patagónicas más importantes. En el “Momento Fogón” escuchamos una versión acústica de una canción inédita.En Spotify y en el portal de podcast.Con Pablo Giralt, Matías Martin y Miguel Tití Fernández desde el Estadio, y Ángela Lerena y Miguel Osovi desde el estudio de Qatar.11.30. Ceremonia Inaugural desde el Estadio Al Bayt de la ciudad qatarí de Jor con las actuaciones de Shakira, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie.Relata: Pablo Giralt. Comenta: Matías Martin. Notas de Miguel Tití Fernández (En el post partido se suman Sergio Goycochea, Miguel Osovi y Sofía Martínez desde el estudio de Qatar).Con la conducción de Pablo Giralt, Matías Martin y Miguel Osovi y las repercusiones del partido inaugural.Último capítulo del ciclo que narra la vida y la carrera futbolística del técnico de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni.Último episodio con la presentación de Sergio Goycochea.Con el análisis de la primera jornada de Qatar 2022 junto a Sergio Goycochea, Ángela Lerena y Miguel 'Tití' Fernández.Con Matías Canillán - Damián Zárate.Relata: Jorge Godoy. Comenta: Viviana Vila16 a 19.Con Néstor Centra - Lautaro Villamor./ 19 a 21. Con Santiago Lucía - Lautaro Gravano/ 21 a 24. Con Eladio Arregui - Gustavo Ger.¿Por qué es importante repensar la forma de producción de nuestros alimentos? Porque los agrotóxicos presentes en los alimentos pueden generar daños en nuestra salud, nuestras comunidades y en el planeta. En este nuevo capítulo, Natalia Mazzei nos explica cuán fundamental es cuidar nuestras tierras a partir de prácticas de cultivo no contaminantes.Ahora en Télam Digital y en Youtube Relata: José Gabriel Carbajal. Comenta: Santiago Lucía.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Alejandro FabbriRelata: Gustavo Kuffner. Comenta: Ángela Lerena.Un homenaje a aquellos soldados que, en un terreno inhóspito y en condiciones climáticas extremas, combatieron con honor más allá del límite de sus fuerzas, cumpliendo con el sagrado deber militar y rindiendo un tributo de sangre que perdurará como legado glorioso.Desde el Campo de Polo de la ciudad de Bs As las bandas militares en homenaje a nuestros héroes y heroínas de MalvinasSaldrá en directo por el Canal de Youtube de Radio Nacional Clásica y por nuestra FM 96.7Con el análisis de todo lo vivido en la jornada, por periodistas deportivos de todas las emisoras.Conductora: Jazmín Steuer.Moebius es un ciclo de entrevistas en el que se abordan distintas problemáticas sociales. Un programa donde tienen la palabra especialistas, investigadores y referentes nacionales del campo intelectual y de la gestión pública.Es una producción de Chaco TV.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.En Spotify El talento oculto en las sombras de Yupanqui. Atahualpa es el autor de obras brillantes y vigentes, pero Pablo del Cerro era quien le ponía música a las letras. ¿Quién estaba oculto detrás de ese seudónimo? Una mujer extranjera, que por esas condiciones, no podía firmar con su nombre. Hablamos de una talentosa pianista y compositora, Nenette, su propia esposa.En Spotify y en el portal de podcast.El odontólogo Lucas G. Sánchez explica de manera clara còmo cuidar nuestra salud bucal dependiendo de distintos factores.Ahora en Télam Digital y en Youtube La directora de Canal Encuentro, Cecilia Flachsland, dará una conferencia magistral: “Cartografía feminista: creación audiovisual y políticas de género”. Será en el Encuentro Regional INPUT MUJER 2022 que se desarrollará en la ciudad de Quito, en Ecuador, con la presentación de la serie producida por Red TAL. La señal también tendrá la participación en otro panel, en el mismo espacio, el 23 de noviembre: “Perspectivas de género en la creación y producción audiovisual en Latinoamérica”.Desde Qatar Pablo Giralt, Matias Martin, Ángela Lerena, Sergio Goycochea, Miguel Tití Fernández y Sofía Martínez. Desde Buenos Aires, Gabriela Previtera.Relata: Pablo Giralt. Comentan. Matías Martin y Ángela Lerena.Con aportes de Sergio Goycochea, Miguel Tití Fernández y Sofía Martínez.Relata: Pablo Ladaga. Comenta: Miguel Osovi.Relata: Víctor Hugo Morales. Comenta: Alejandro Apo - Viviana VilaRelata: Matías Canillan. Comenta: Daniel CacioliSe llevará a cabo desde la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner.Se presenta: Agrupación Sinfónica del EjércitoDirector: TC Mtro Bda Diego Gonzalo Cejas.Director Auxiliar: TC Mtro Bda Ismael Renato Latinni.Coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército (MUSICORUM). Directora: Inés Dupen.Participación especial: Tenor Fabio Santana VGM.Con la conducción de Coco Sily, Carla Conte y Diego Golombek y la participación especial de Pablo Picotto y Mariana Arias, la música de Miau Trío y los científicos de cabecera con sus ingeniosos experimentos.En este episodio, la periodista Dongya Liang repasa los diferentes niveles de estudio de su país y nos cuenta el trabajo y el espacio que China le otorga a la educación.Este video forma parte de Cercano Oriente, un espacio para aproximarnos a China, un país que nos resulta aún tan lejano como desconocido.Ahora en Télam Digital y en Youtube Relata Pablo Giralt, comenta Matías Martin, más el aporte de Miguel Tití Fernández.Relata: Gustavo Kuffner. Comenta: Miguel Osovi.Relata: Fabian Codevilla. Comenta: Néstor Centra.Relata: Jorge ArcapaloBarreal, puerta de entrada a la historia de San Juán. En el Valle de Calingasta, a 230 kilómetros de la ciudad de San Juan, llegamos a Barreal, naturaleza e historia regional donde podés hacer senderismo, rafting, caminatas y carrovelismo en Pampa el Leoncito, 20 kilómetros al sur donde el viento se hace sentir.En Spotify y en el portal de podcast.