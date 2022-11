Amores Tangos invita a vivir el presente en su nuevo álbum "Milonga universal"

Versiones de "Taquito militar" y "Filosofía barata y zapatos de goma", se entremezclan con piezas propias.

En febrero estarán en el Café Berlín de Villa Devoto.

Teixidó: "Amores Tangos tiene la tradición de invitar cantantes".

, agrupación que se caracteriza por cultivar un espíritu festivo y lleva 14 años de trayectoria, presentará este viernes a las 20.30 en la sala porteña La Trastienda su cuarto disco de estudio, al que su guitarrista y director musical,, describió comoUna mirada fresca sobre la música del Río de La Plata, se respira en este flamante trabajo que cuenta con la participación de(Científicos del Palo), de los intérpretes estables de Amores Tangos, el, y de la orquesta de cuerdas, destacó a Télam Teixidó, quien resaltó también que la conjunción de ritmos en su propuestaqueVersiones de "Taquito militar", de Mariano Mores, y "Filosofía barata y zapatos de goma", de Charly García, se entremezclan con piezas propias- cantadas e instrumentales-, en las que conviven en armonía aires de jazz, cumbia, salsa, candombe y murga, entre las que sobresale "Cuando el silencio", que permite escuchar a Mihanovich en un registro más tanguero.En relación a ese halo de alegría que atraviesa "Milonga Universal", el músico dijo que es una búsqueda que está ligada íntimamente aLuego de su presentación en la sala ubicada en Balcarce 460, del barrio porteño de Montserrat, el grupo confirmó que tocará los sábados 18 y 25 de febrero próximo en Café Berlín, ubicado en Devoto.La formación, dueña de una sólida carrera internacional, está integrada también poren piano y voz,en bandoneón,en saxo y voz,en violín yen percusión.-Este es el disco menos inocente, más maduro y tanguero de los cuatro. El proceso creativo, que abreva en parte de la angustia del encierro, llama a abandonar el miedo y abrazar el hoy. Es un disco pos-pandémico definitivamente. Es una invitación a mirar hacia adentro.-Esta canción marca el pulso del disco y le da el nombre, y es algo que tiene que ver cierta tradición de llamar a los discos con el nombre del primer track.También hay algo que se expresa en esta milonga que vuelve a aparecer varias veces en el disco: "Si hay miedo, no se entrega el corazón", o "Subite que la vida es una fiesta y solo es hoy" como llamando a vivir el presente."…bailando curarás todas las penas del corazón" habla de lo festivo y de que existen las penas. No hay alegría sin tristeza dijo nuestra sabia violinista Mayumi Urgino.-El foco está puesto en la comunión entre la canción, la versión y quién la interpreta. Cada una de estas versiones existen por los y las cantantes que les dan vida y siempre lo hacemos con amor y respeto. Tanto de las versiones de los clásicos como de los temas nuevos.-Amores Tangos tiene la tradición de invitar cantantes, es un ejercicio que nos encanta. Cada vez que alguien aparece, suma algo nuevo. En el caso de "Milonga universal" cada invitadx es fundamental y está por una razón. Creo que no podrían haber sido otrxs. Hay muchísmo amor en cada una de esas versiones.Con Sandra nos conocimos en el programa que ella hacía en el CCK, "La hora del tango" y pegamos muy buena onda. Cuando aceptó nuestra invitación a cantar en el disco sentimos felicidad y cuando además dijo que sí a cantar un tema nuevo nos conmovió por completo. Lo mismo en el caso de Ligia Piro, que le dio vida a "Soles en el Universo", que es una canción muy nueva. Lo que logró Ligia en esta versión es maravilloso.Pepo San Martín es mi compañero de vida musical, llevamos más de 30 años haciendo música, hemos crecido juntos desde nuestra infancia marplatense hasta el día de hoy. Es una alegría enorme que esté en este disco.Cucuza y el Negro son parte de Amores, humana y artísticamente. Son fundamentales. Este camino es también así porque ellos forman parte.-¡Definitavamente! La conexión entre la banda, lxs cantantes y cada vez más el público es fundamental en nuestros shows. En La Trastienda vamos a celebrar, tenemos muchas razones para hacerlo, será un encuentro amoroso, una fiesta. Con una gran orquesta e invitados de lujo vamos a tocar las canciones de disco nuevo y temas clásicos de nuestro repertorio. Estarán Cucuza, Falótico, Mica Sancho y tal vez alguna sorpresa.