Ghana "pica" el partido ante la "Celeste": "Soy parte de la venganza contra Uruguay"

Ghana volverá a enfrentarse a Uruguay / Foto: AFP.

¿Están criticando esto? 🤦‍♂️



Pero si es extraordinario lo que hizo Luis Suarez!pic.twitter.com/KcLjQvm031 — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) November 16, 2022

🇺🇾Sebastián Abreu cumple 43🎂



¡Felicitaciones, @loco13com!



¿Qué sienten al recordar este penal con @Uruguay en la definición contra Ghana en #Sudáfrica2010👀?#WorldCup pic.twitter.com/EWIkdzXTxH — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 17, 2019

El defensor ghanésavisó este jueves que será parte de la "venganza" contra Uruguay, en referencia a lay a lo que será el partido de la tercera fecha del grupo H del Mundial de Qatar contra los sudamericanos."Creo que la gente está esperando por ese partido porque van por venganza. Yo también estoy esperando por ese partido. Tengo que pelear por mi país.", apuntó el joven defensor central, autor de uno de los goles de la victoria sobre Suiza por 2 a 0 en un amistoso."Cuando jugamos con Uruguay en esa Copa del Mundo, Ghana fue el mejor equipo africano y el que llegó más lejos: tener eso en la memoria me inspira", recordó el futbolista de Southampton, de Inglaterra.Es que en Ghana vivieron como una "trampa"sobre el final del tiempo suplementario cuando el partido iba empatado en uno y le valió una roja directa al delantero uruguayo y un posterior penal que fue fallado por los africanos. En esa ocasión,"Creo que es un grupo duro. Tenemos que prepararnos y estar bien mentalizados. Cada partido es duro, así que necesitamos estar unidos como grupo y poner todo en cada uno para que nuestro país esté orgulloso", analizó acerca de los partidos que se les vendrán contra Portugal, Corea del Sur y Uruguay, respectivamente, según consignó la página oficial del seleccionado ghanés."Es un honor representar a mi país y estoy muy orgulloso. El entrenador me dijo que me necesitaba en el equipo, y eso me hizo ponerme a disposición y enfocar la cabeza en eso para estar listo", sentenció.