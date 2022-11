Cuáles son las claves del conflicto por el censo en Bolivia

Los disturbios que llevan un mes se focalizan en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

El análisis de los especialistas sobre el conflicto por el censo

El conflicto en Bolivia por la fecha del censo, que está próximo a cumplir un mes con un paro en la próspera región de Santa Cruz y ya causó al país pérdidas por valor de más de 800 millones de dólares, dejó al descubierto dos cuestiones que hasta el presente constituían un secreto guardado por las apariencias:, dijeron analistas a Télam.y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello, y la oposición, en un intento que parece destinado a bajar sus pretensiones sin que se note demasiado,La iniciativa legislativa sobre la fecha del censo - cuyo año de realización, 2024, la derecha ya no discute como al principio del conflicto- va a ser muy difícil de que se haga realidad en pocos días, no sólo por la magra muñeca para la búsqueda de consensos parlamentarios mostrada por la oposición, sino también por las diferencias internas que existen en los bloques oficialistas de ambas cámaras.En lo que el MAS sí encontró una política que comparten sus sectores es la decontra el expresidente Evo Morales, basado en denuncias de un fraude electoral que nunca se confirmó.quien entró al palacio de Gobierno boliviano en 2019 blandiendo una Biblia, presto para bendecir la asunción de la hoy detenida expresidenta de facto Jeanine Áñez.La contundencia de las protestas en Santa Cruz, con cortes de rutas, barricadas e incendios que provocaron al menos tres muertes y que anoche se trasladó a ataques violentos a un barrio de viviendas humildes llamado Plan 3.000Sin embargo, analistas consultados por Télam dijeron que, más allá de las intenciones secretas que pudieron animar a los revoltosos, ese objetivo no estuvo hasta el momento en el menú de opciones y que, por el contrario, en el conflicto la derecha desnudó su escaso poder de oposición política, si bien Santa Cruz cuenta con una sociedad movilizada de profundo sentimiento secesionista y antiaborigen., evaluó Fernando Molina, politólogo y catedrático boliviano.El además escritor y periodista admitió que estos reclamos tienen todavía una fuerte adhesión ciudadana, una fuerza no partidaria pero cada vez más amplia que sí podría constituir en el futuro una piedra en el zapato para la izquierda gobernante, que de por sí tiene sus propios problemas, basados en las visiones opuestas de conducción de Arce y Morales.Sobre este último punto, tanto Molina como, catedrático y analista político, coincidieron en que, dado el enfrentamiento entre el actual presidente y el líder histórico del movimiento y de la Bolivia Plurinacional, nacida durante sus años al frente del Palacio Quemado (2006-2019)."La crisis es tan grande que hoy por hoy el principal opositor al gobierno no es la oposición, que no tiene poder para articular políticas desde las gobernaciones o el Parlamento y mucho menos un golpe de Estado que jamás estuvo entre las opciones de esta crisis, sino el propio Evo Morales", resumió Coca.Molina apuntó:Evo tiene un talento político que Arce no tiene, pero demostró que no es invencible en las urnas: hay un sector de la clase media y aún de la clase alta que lo apoyaba, pero ya no lo hace"."Arce, mientras tanto, cuenta con dos factores a favor: tiene el poder y es economista, es decir que tiene todas las herramientas a disposición para diseñar la mejor política para su pueblo, y si logra hacerlo tendrá un amplio apoyo popular", completó.Un tercer analista, que ante la consulta de Télam prefirió opinar sin revelar su identidad, destacóPara el politólogo, que no niega su cercanía ideológica con el MAS, la oposición quedó atrapada en una encerrona que termina repercutiendo en la situación del país, por cuanto mantiene el conflicto."Están comprometidos a seguir una causa en la que ya fueron derrotados, pero tienen que darle algo a su gente, y entonces van por el lado de la liberación de los detenidos, de la ley, etc.", agregó.