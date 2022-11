Scaloni: "No tenemos tiempo para esperar a los jugadores con molestias"

Scaloni y su cuerpo técnico analizan los pasos a seguir con la lista definitiva a días del debut mundialista

#Qatar2022

Scaloni habló en exclusiva con la @TV_Publica: "Estamos tranquilos en el cuerpo técnico. Hasta el día antes del partido tenemos tiempo para cambiar la lista si fuera necesario" pic.twitter.com/L5Zqa2zkwP — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 17, 2022

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, advirtió este jueves que el cuerpo técnico no tiene "tiempo para esperar a los jugadores con molestias", luego de la polémica por un posible cambio en la lista definitiva de 26 convocados , a sólo cinco días del debut mundialista contra Arabia Saudita, por el grupo C de Qatar 2022."No tenemos tiempos para esperar a los jugadores con algunas molestias,. Esperemos que no haya problemas pero son días que hay que afrontar, es complicado para nosotros y para ellos, los necesitamos a todos bien", comentó el DT en una entrevista con la TV Pública.Los futbolistas con algunas lesiones son Joaquín Correa -molestia en una de sus rodillas-, Marcos Acuña -pubalgia- y Nicolás González -se recupera de una lesión-., relativizó en relación a un posible mal resultado."El Mundial es diferente a los torneos habituales pero es similar a competir una Copa América o Juegos Olímpicos, sin margen de error y hay que evitar los momentos de distracciones en la cancha o de errores porque eso te deja afuera y los jugadores lo deben entender", explicó.Por último, Scaloni remarcó que deberán explicarles a los jugadores cómo es un Mundial, ya que 19 de los 26 tendrán su primera experiencia y "un error te puede mandar a tu casa aunque seas mejor que el rival".