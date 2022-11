Nadal terminó el año con una victoria sobre Ruud en las Finales ATP Masters

Nadal cortó ante Ruud una racha de 4 derrotas seguidas (@ATPTour_ES).

🔝 No. 2*

🏆 Melbourne, Abierto de Australia, Acapulco, Roland Garros

⚔️ 39-8



Así pone punto final 🇪🇸 @RafaelNadal a su temporada 2022 en las #NittoATPFinals



pic.twitter.com/77qRIC8LgC — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 17, 2022

Djokovic se aseguró un lugar en las semifinales del torneo de Maestros

Más presencias en SF de las #NittoATPFinals



16 - Federer

12 - Lendl

11 - @DjokerNole

10 - Sampras — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 16, 2022

El español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, derrotó este jueves al noruego Casper Ruud (4) por 7-5 y 7-5 en las Finales ATP Masters que se disputan en Turín (Italia) en lo que significó su despedida oficial del año., sin chances en el "Torneo de Maestros" tras sus dos derrotas ante el estadounidense Taylor Fritz y el canadiense Felix Auger-Aliassime,Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, terminó el partido de este jueves con una importante cifra de 38 golpes ganadores, 16 de ellos gracias a un saque que funcionó a gran nivel, pero también con mucha más agresividad desde el fondo con su 'drive' y con bastante eficacia en la red.Los 16 errores no forzados también fueron una buena noticia. Aún así, Ruud no le dio demasiadas facilidades con su servicio y siempre hubo una gran paridad en el partido.El noruego ya se había asegurado un lugar en las semifinales. El otro semifinalista del grupo lo definirán más tarde Fritz y Auger-Aliassime.El serbio Novak Djokovic se clasificó el miércoles a las semifinales de las Finales ATP Masters en Turín, Italia, luego de conseguir su segunda victoria en el grupo frente al ruso Andrey Rublev por 6-4 y 6-1."Nole", exnúmero uno y actualmente ubicado en el puesto 8 del ranking mundial, se impuso sobre Rublev (7) en 1 hora y 9 minutos de juego, y se aseguró el pase a semifinales en el Masters, el torneo final de la temporada, donde buscará el sexto título de su carrera de dicha competencia.Djokovic había ganado en la primera fecha del Grupo Rojo frente al griego Stefanos Tsitsipas (3) por 6-4 y 7-6 (7-4), y el viernes completará la fase de grupos frente al ruso Daniil Medvedev (5).El serbio, que este año jugó pocos torneos por no estar vacunado contra el coronavirus, recibió una buena noticia esta semana sobre el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.Después de ser deportado en enero de 2022 por no cumplir con los requisitos de ingreso en el marco de la pandemia, las autoridades australianas levantarían la prohibición de ingreso para que el tenista pueda jugar en Melbourne en 2023.En tanto en el segundo partido del día en el Pala Alpitour de Turín, el griego Tsitsipas venció por 6-3 y 6-7 (11-13) y 7-6 (7-1) al ruso Medvedev, quien quedó eliminado del torneo, luego de 2 horas y 24 minutos de partido.Tsitsipas se jugará el pasaje a la semifinal del certamen de Maestros el viernes en el partido ante el ruso Rublev, match en que se definirá quien acompañará Djokovic a las semifinales.