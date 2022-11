Bloquean cuentas a sospechosos de financiar las protestas contra el resultado electoral

El magistrado Alexandre de Moraes, dio además 10 días de plazo a la Policía Federal para que tome declaración a los sospechosos.

La movilización de camiones tras el balotaje, Foto: AFP.

Las protestas tras el triunfo de Lula en el balotaje

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este jueves al Blanco Centralpor el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.El magistradoque calificó de "ilícitas", entre las que se cuenta un acampe en el Cuartel General del Ejército de Brasilia en la que se han escuchado consignas golpistas y de intervención militar contra las instituciones, informó la agencia de noticias Europa Press.De Moraes argumenta queutilizándolo además de forma "ilícita" y "criminal" para llamar al no reconocimiento de los resultados de las elecciones, avalados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).Asimismo, sostiene que-incluyendo peticiones de una 'intervención federal'- a través de una interpretación absurda" de la Constitución, puede ser constitutivo de delito.El magistrado dice que no hay duda de que los movimientos reivindicaciones de los patrones y trabajadores, ya sea a través de huelgas, reuniones y marchas, "no puede impedir el ejercicio, por parte del resto de los sociedad, otros derechos fundamentales".En su decisión, De Moraes menciona información recabada por la Policía de Carreteras de Brasil en la que varios empresarios "estarían financiando los actos antidemocráticos que están siendo analizados", ya fuera a través de servicios de manutención y hospedaje, o del suministro de estos vehículos., incredulidad y denuncias de fraude por parte de sus adherentes.Desde ese mismo día, miles de seguidores del candidato de la ultraderecha, entre rezos, lamentos y pedidos concretos de una intervención militar, bloquean las principales carreteras y autopistas del país, llegando incluso en algunas regiones a colocar a menores de edad como una suerte de escudos humanos.Bolsonaro tuvo que salir pocos días después a desautorizarlos, mientras que Lula reprochó a los manifestantes no saber siquiera por qué protestaban y les exigió "deportividad" para aceptar los resultados.Estas concentraciones han dejado imágenes polémicas como la de decenas de personas jurando bandera bajo el saludo nazi en Santa Catarina, estado en el que Bolsonaro logro el 69% de los votos en las elecciones.