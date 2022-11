Unidad Piquetera marchará el martes a los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo

El anuncio de la marcha VER VIDEO

"El martes, primero vamos a ver el partido y vamos a hinchar por la Argentina, pero también vamos a hinchar por salarios dignos, por encima de la inflación, porque el salario mínimo no puede estar por debajo de la línea de pobreza" Eduardo Belliboni

Los piqueteros denunciaron "operaciones políticas" y descartaron "absolutamente" que haya beneficiarios de planes sociales en la UP, que "pagan grandes impuestos y compran dólares"

Las organizaciones de izquierda que integran la Unidad Piquetera (UP) anunciaron una nueva movilización prevista para el próximo martes, en reclamo de asistencia alimentaria para los comedores comunitarios y de herramientas para los emprendimientos productivos, informaron distintos voceros del sector.En una conferencia de prensa que ofrecieron en uno de los ingresos al ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio, los dirigentes de la UP informaron que el próximo martes desde las 13 marcharán a la sede de esa cartera y luego se dirigirán a la sede de la cartera de Trabajo, ubicada en la avenida Leandro N. Alem al 600, donde sesionará el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)., por encima de la inflación, porque el salario mínimo no puede estar por debajo de la línea de pobreza"Además del PO, integra la Unidad Piquetera las organizaciones MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).Forman parte también por la UP, la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).En la rueda de prensa, los miembros de la UP hicieron pública una carta titulada "Con hambre y sin trabajo, decimos basta de ajuste", donde enumeraron los reclamos del sector, como "falta de asistencia mínima a los comedores populares, falta de herramientas para los emprendimientos y restricción de productos alimenticios".Por otra parte, los piqueteros denunciaron "operaciones políticas" y descartaron "absolutamente" que haya beneficiarios de planes sociales en la UP, que "pagan grandes impuestos y compran dólares"."Han salido informaciones del Gobierno que son falsas y que tiene el objetivo de recortar planes sociales y seguir empujando al ajuste a los que menos tienen. La información de que habría personas enormemente ricas, que pagan bienes personales y compran dólares y que cobrarías planes sociales, tiene una clara intencionalidad política", advirtieron.Los dirigentes de la Unidad Piquetera tambiénde las mismas características.“Vamos a reglamentar que el programa Ciudadanía Porteña (que asiste a 42.000 hogares) no pueda ser superpuesto con programas de otra jurisdicción que tengan el mismo objetivo”, explicó Larreta y afirmó que "Argentina necesita menos planes y más trabajo".En respuesta, Belliboni dijo en la rueda de prensa: "o.. Porque además el 70 por ciento de la plata que piidieron al exterior se figó, produjeron una fuga de capitales".Y agregó: "Por otro lado habla de punteros y está lleno de punteros del PRO en los barrios, que empiece por casa. Necesitamos respuestas ahora y que el ministerio de Desarrollo de la Ciudad atienda los problemas graves y urgentes de los vecinos porque la ciudad de Buenos Aires es la más rica del país".