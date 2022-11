Macron apoya la propuesta de Lula de realizar la COP30 en la Amazonia

Países del sur global exigen un fondo para las pérdidas y daños por clima

A un día del cierre oficial de la conferencia del clima de la ONU, COP27, que se celebra en Egipto, los países en vías de desarrollo exigieron hoy de forma conjunta la creación rápida de algún tipo de fondo para las pérdidas y daños causados por el cambio climático.



"Consideramos que la creación de un fondo de pérdidas y daños es una respuesta adecuada" al sufrimiento que están causando los fenómenos meteorológicos extremos, declaró en conferencia de prensa Francisco Javier Canal Albán, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio colombiano, informó la agencia de noticias AFP.



"Existe un imperativo moral y de justicia climática", añadió.



Los países desarrollados, en especial Estados Unidos, no quieren la creación de un nuevo fondo especialmente dedicado al espinoso asunto de las compensaciones por las consecuencias de la industrialización y la emisión de gases de efecto invernadero.



La COP27 debe cerrarse "como mínimo con una declaración política" de compromiso con la creación de ese fondo o mecanismo, una vieja aspiración de los países del Sur, añadió la ministra de Cambio Climático de Pakistán, Sherry Rehman.



La discusión sobre ese fondo fue abierta en la COP26 de Glasgow, hace un año. Oficialmente los casi 200 países negociadores tienen aún dos años por delante para alcanzar un acuerdo.



"Retrasar la justicia climática sería negar la justicia", agregó Rehman.



Sin embargo, abandonar las negociaciones sería "prematuro", añadió la paquistaní.



No solamente el fondo es necesario, sino que "hay un problema de talla" con el dinero que hay que desembolsar, añadió Malcom Stufkens, subsecretario de Ambiente del gobierno hondureño, también miembro de la AILAC.



Ante la aceleración de los efectos del cambio climático, los países en desarrollo deben profundizar las medidas de adaptación, de mitigación de emisiones, de transición energética.



Algunos observadores calculan que eso equivale a un gasto de 580.000 millones de dólares en 2030.



"Hay suficiente capital en el mundo y en las bolsas (...) para cerrar esa brecha" aseguró Stufkens.



"Me frustra el hecho de que los compromisos políticos no se hayan traducido en acciones", criticó el ministro de Medio Ambiente de Antigua y Barbuda, Molwyn Joseph.



La conferencia de prensa, convocada en plenas negociaciones de la COP27, reunió al grupo más grande de países del sistema de la ONU (G77, con 134 miembros), a los países menos desarrollados (LDC), a los de las islas (AOSIC) y a ocho países latinoamericanos integrantes de la AILAC (Asociación Independiente de América Latina y el Caribe).