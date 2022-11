Uruguay no se entrenó por el fallecimiento de la madre de Sebastián Sosa

Acompañamos a Sebastián en este duro momento y le deseamos fuerza a todo su entorno", comunicaron sus compañeros / Foto: TW @Uruguay

La AUF lamenta profundamente el fallecimiento de Irene Silva, madre de Sebastián Sosa.



Acompañamos a Sebastián en este difícil momento y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.



QEPD https://t.co/IOaFM7AWSY pic.twitter.com/mwD1OAoKfh — AUF (@AUFOficial) November 17, 2022

"No vimos mucho de Corea del Sur", reconoció el defensor Mathias Olivera

El seleccionado uruguayo canceló este jueves su entrenamiento por el fallecimiento de la madre del arquero, que regresará a ese país por unos días y luego se sumará a la delegación, de cara al debut del jueves próximo contra Corea del Sur, por el grupo H del Mundial de Qatar., quienes se enteraron de la noticia en la llegada al predio de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y retornaron a la concentración de manera inmediata para estar unidos, según informó la cuenta oficial de Uruguay.. Acompañamos a Sebastián en este duro momento y le deseamos fuerza a todo su entorno", comunicaron en un breve documento difundido en las redes sociales charrúas.El arquero volará probablemente para Montevideo en las próximas horas y luego se acoplará nuevamente al grupo en Qatar, de cara al choque con Corea del Sur, en una zona que también integran Portugal y Ghana.El lateral izquierdo uruguayo Mathias Olivera reconoció que no vieron "mucho" de Corea del Sur, rival del próximo jueves en el debut del Mundial de Qatar por el grupo H, aunque adelantó que lo harán cuando terminen la preparación en Emiratos Árabes Unidos.“En estos días sinceramente de Corea del Sur no vimos mucho. Trabajamos más en cancha, pero ya cuando vayamos a Qatar lo estudiaremos más profundamente con videos y analizaremos los puntos fuertes de ellos", expresó Olivera durante la conferencia de prensa de la mañana., soñar y ver hasta dónde llegamos. Hay grandes selecciones y la verdad que si bien no somos favoritos, vamos a hacer un lindo Mundial y vamos a creer en eso”, analizó el futbolista.Uruguay se enfrentará en un principio a Corea del Sur y luego jugará ante Portugal, con Cristiano Ronaldo, y Ghana. El objetivo será el primer lugar para evitar en un potencial cruce a Brasil en los octavos de final."Este Mundial particularmente va a ser muy físico y hay que estar concentrado durante todo el partido. La diferencia va a estar en esos detalles y a pesar de lo que pueda hacer el equipo rival también hay que ver sus virtudes y errores, analizándolos para tratar de ganar esos partidos”, cerró el defensor charrúa.