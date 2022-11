Argentina-Francia es la final "más probable" en Qatar, según un simulador brasileño

Macron, confiado en el equipo francés: "Tenemos un buen equipo, con talentos excepcionales"

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que cree en las posibilidades del equipo galo, vigente campeón mundial, en la Copa del Mundo de Qatar y les pidió a los jugadores que no sientan presión y se diviertan.



“Dije, y no solo por patriotismo, que creo en nuestro Blues porque tenemos un buen equipo, con talentos absolutamente excepcionales. Están dirigidos por Didier Deschamps que tiene una experiencia inmensa, lograremos verlos brillar", señaló el primer mandatario francés, de 47 años.



Pero Macron, inversionista y estadista, no apunta solo a ganar sino también a disfrutar de la competencia: "Les dije que se divirtieran, que no sintieran demasiada presión. Quiero que se sientan protegidos de la polémica, que usen los colores de Francia en alto, les deseé mucha suerte, que están centrados en su fútbol pero también que sean libres".



Macron habló del equipo francés durante la visita a las obras de construcción de la piscina Colombes en Hauts-de-Seine, que servirá como piscina de entrenamiento para natación sincronizada para los Juegos Olímpicos de París 2024, consignó RCM.



Francia puede ser rival de Argentina en octavos de final y se repetiría lo sucedido en Rusia 2018 cuando se enfrentaron en esa instancia avanzando los galos al vencer por 4 a 3.