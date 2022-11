Ghana consiguió una importante victoria ante Suiza en un amistoso antes de Qatar

Ghana llega afilado al Mundial (AFP).

Italia venció a Albania en un amistoso entre no clasificados al Mundial

Paraguay, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, perdió ante Perú

El seleccionado de fútbol de Ghana mostró un juego muy sólido y venció al de Suiza por 2-0 en un partido amistoso previo al inicio del Mundial de Qatar que se jugó este jueves en los Emiratos Arabes.El encuentro se jugó en el estadio Al Nahyan Stadium, en Abu Dabi, y los goles de los africanos fueron anotados en el segundo tiempo por Mohammed Salisu (zaguero del Southampton inglés) a los 20 minutos y por Antoine Semenyo (delantero del Briston City inglés) a los 24.Ghana integrará el Grupo H en la Copa del Mundo junto a Uruguay, Portugal y Corea del Sur.Su primer partido será el jueves 24 de noviembre ante el seleccionado lusitano liderado por Cristiano Ronaldo.Suiza, por su parte, compartirá el Grupo C junto a Brasil, Serbia y Camerún.El debut de los helvéticos en Qatar será también el jueves 24 de noviembre ante Camerún.Suiza: Sommer; Widmer, Akanji, Schar y Comert; Xhaka y Zacaría; Freuler, Shaquiri y Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.Ghana: Ati-Zhigi; Lamptey, Amartey, Salisu y Baba; Salis Abdul Samed y Owusu; Afriyie, André Ayew y Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Otto Addo.Goles en el segundo tiempo: 20m. Mohammed Salidus (Gha) y 24m. Antonine Semenyo (Gha).Cambios en el segundo tiempo, antes de comenzar: Elvedi por Akanji (Sui), Okafor por Freuler (Sui) y Aebischer por Embolo (Sui); 17m. Fassnacht por Widmer (Sui); Steffen por Vargas (Sui); Sulemana por Iñaki Williams (Gha), Sowah por Afriyie (Gha); Kyereh por Owusu (Gha) y Semenyo por André Ayew (Gha); 20m. Seferovic por Schar (Sui); Aidoo por Salisu (Gha) y 35m. Seidu por Lamptey (Gha).Arbitro: Ahmed Eisa Mohamed, de Emiratos Arabes Unidos.Cancha: Al Nahyan Stadium (Abu Dabi).El seleccionado de Italia venció el miércoles a su par de Albania por 3 a 1, como visitante, en un cruce entre representativos nacionales que no se clasificaron al Mundial de Qatar.Los goles del equipo dirigido por el italiano Roberto Mancini fueron convertidos por Giovanni Di Lorenzo a los 20 minutos del primer tiempo y Vincenzo Grifo en dos oportunidades, a los 25 de esa primera etapa y a los 10 del complemento.Mientras que los albaneses, dirigidos por el también italiano Edoardo Reja, comenzaron ganando el encuentro al cuarto de hora del período inicial merced a un gol del defensor Ardian Ismajli.El partido se disputó en el Air Albanian Stadium, de Tirana, y contó con el arbitraje del kosovar Genc Nuza, de solamente 33 años.En tanto que en otro amistoso entre dos equipos que no se clasificaron para Qatar 2022, pero de Sudamérica, Perú, en la tercera presentación como sucesor de Ricardo Gareca del entrenador local Juan Máximo Reynoso, venció como local en el estadio Monumental, de Lima, a su par de Paraguay, dirigido por el ex Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, por 1 a 0.El gol del conjunto conducido por el limeño Reynoso fue obra de Agustín Valera a los 5 minutos del segundo tiempo. El árbitro fue el colombiano Jhon Ospina.