La cantante Roberta Flack anunció que padece ELA

La cantante estadounidense Roberta Flack, quien en los años `70 alcanzó la popularidad con la balada "Killing Me Softly With His Song", anunció a través de sus representantes que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) por lo que ya no podrá cantar, aunque advirtió que seguirá ligada a actividades musicales.La noticia, difundida en diversos medios estadounidenses y europeos, fue dada a conocer por su publicista Suzanne Koga, quien anticipó que la artista seguirá trabajando en la fundación que lleva su nombre, a la vez que prevé lanzar un libro para niños en enero próximo."Hará falta mucho más que la ELA para silenciar este ícono", remarcó Koga, a la hora de describir el estado de ánimo de la famosa vocalista de 85 años.Precisamente, la semana próxima se estrenará en un festival de cine de Nueva York un documental llamado "Roberta", que cuenta la vida de la estrella.Con 20 discos editados, Roberta Flack brilló en la década del `70, etapa en la que obtuvo cuatro premios Grammy, dos de ellos de manera consecutiva estableciendo un récord, en 1973 por "First Time I Ever Saw Your Face" y en 1974 por la famosa balada que inmortalizó su voz para siempre.En el año 2020, la artista fue reconocida con un Grammy a su trayectoria y en julio pasado recibió las llaves de la ciudad de Nueva York. En ambas ocasiones se la pudo ver en silla de ruedas debido a un derrame cerebral sufrido en 2016.