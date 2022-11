La Selección ya está instalada en la Universidad de Qatar con una gran recepción

El seleccionado nacional llegó a la Universidad de Qatar, lugar de concentración final para encarar la Copa del Mundo, en medio de una multitudinaria recepción de hinchas argentinos pese a lo avanzado de la madrugada del martes en Doha.La delegación arribó sobre las 20.45 de Argentina (las 2.45 hora local) al aeropuerto de Doha, desde donde se trasladó inmediatamente hacia la Universidad de Qatar, lugar final de concentración para afrontar el Mundial en el que debutará el próximo martes 22 frente a Arabia Saudita, por el Grupo C del certamen.El grupo tardó menos de un cuarto de hora en trasladarse desde el aeropuerto local hasta su lugar de concentración, dando todos sus integrantes visibles muestras de cansancio.el representativo albiceleste cenó allí e inmediatamente emprendió el vuelo de poco más de media hora hacia la capital qatarí.Y al llegar sobre las 3.45 a la Universidad en la que compartirá predio (pero no instalaciones) con el seleccionado de España, que recién el viernes llegará a Doha, se desató la primera gran fiesta de hinchas argentinosDe hecho, lo primero que entonaron fue el Himno Nacional, ese que entonarán desde el próximo martes, en el partido inaugural del Grupo C frente a Arabia Saudita.Y mientras el grupo ya está en el sitio donde alimentará sus sueños de campeón con el capitán Lionel Messi a la cabeza, quedaron dando vueltas las últimas expresiones del técnicoporque "hay algunos jugadores tocados" en el plantel.