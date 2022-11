El guardiamarina y los suboficiales que se sublevaron cuando Perón volvía al país

Julio César Urien. Foto: Prensa FIPCA.

"Con varios de mis compañeros de promoción nos sentíamos identificados con las ideas del peronismo, y queríamos un cambio social y político para dejar a tras esa dictadura que impedía la expresión popular"

Gentileza Archivo General de la Nación, Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro, Inventario: 310618_A

Un joven guardiamarina lideraba hace 50 años una sublevación de suboficiales y soldados de la Armada que decidían tomar la ESMA y salir en camiones desde esa unidad de la marina hacia la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde planeaban resistir cualquier intento de la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse de impedir el retorno de Juan Domingo Perón, que se encontraba en vuelo hacia la Argentina después de haber permanecido 17 años exiliado., quien, cuando era un joven oficial de 22 años, encabezó en 1972 una rebelión en el corazón de una de las instituciones más antiperonistas del país.Tras ingresar como cadete en la Marina en 1968, Urien egresó como oficial naval a fines de 1971 y fue asignado al Batallón de Infantería de Marina (BIM) 2 con asiento en la base de Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca.Eran tiempos de una gran movilización social y política, y ese clima también se había trasladado a las filas de la Fuerzas Armadas."Con varios de mis compañeros de promoción nos sentíamos identificados con las ideas del peronismo, y queríamos un cambio social y político para dejar a tras esa dictadura que impedía la expresión popular", recordó Urien.durante la última dictadura cívico militar.Tras el egreso,Tras los fusilamientos de militantes políticos en la base d Almirante Pedro Zar de Trelew, en agosto de 1972, la Armada decidió movilizar a parte del BIM 2 desde Puerto Belgrano a la ESMA y conformar grupos de tareas que estuvieran listos para una eventual represión, en un contexto en el cual el retorno de Perón a Argentina era inminente."Cuando egresamos entramos en contacto con suboficiales y soldados que eran peronistas y la idea de hacer un levantamiento si se impedía el regreso de Perón se fue gestando entre todos nosotros, allí en la ESMA", aseguró Urien.Poco antes del arribo al país de Perón, el Servicio de Inteligencia Naval obtuvo información sobre una posible sublevación.Hubo relevos por parte de los jefes, cambios de guardia y algunos soldados que se los identificó con el peronismo resultaron arrestados e interrogados sobre sí sabían algo sobre un levantamiento.Los suboficiales y dragoneantes que respondían a Urien decidieron que no podían esperar más. O se rebelaban o eran detenidos.No obstante, la sublevación siguió y poco después se logró la toma de la guardia por parte de unos 200 efectivos que lograron capturar a Iribarne como prisionero y reducir a varios oficiales.Sin suerte, intentaron rescatar a Urien, que estaba detenido en el casino, pero, ante la resistencia de los marinos a entregarlos, decidieron continuar y salir de la ESMA en camiones, jeep y colectivos hacia la plaza de Lomas de Zamora, donde se atrincherarían a la espera del regreso de Perón.Identificados con cintas celestes y blancas, los amotinados salieron de madrugada, mientras Perón con su comitiva volaba hacia la Argentina, iban en un convoy por la General Paz y se animaron incluso a cantar la marcha.La idea era entrar en contacto con Montoneros, pero las comunicaciones fallaron y también se propagaron por esas horas rumores de todo tipo sobre el batallón sublevado.Se llegó a decir que se trataba de una unidad que estaba bajo las órdenes del almirante Isaac Rojas se aprestaba a detener y asesinar a Perón.En la Plaza, los amotinados resultaron cercados por efectivos del batallón de tanques de Ejército que tenían asiento en Azul que había sido desplazado a Buenos Aires en medio de la tensión que el regreso del líder originaba en los sectores populares., sostuvo Urien.Cercados, los suboficiales le encargaron a Iribarne que negociara una rendición. Algunos lograron evadirse y pasar a la clandestinidad, condición en la que cayeron capturados.A Urien los trasladaron al penal de Magdalena, donde un día recibió la visita de un oficial naval que le dejó una clara y temible advertencia."Vea, usted quiere una revolución. Sepa que eso no va a suceder. La Marina va a impedirlo y si para hacerlo tiene que matar a un millón de personas lo hará", le dijo el oficial en una clara advertencia de los tiempos que se avecinaban, rememoró.En marzo de 1973 hubo elecciones y, el 25 de mayo de ese año, a poco de la asunción de Héctor Cámpora como presidente, se decretó una amnistía general que benefició también a todos los sublevados de la ESMA.Sin embargo, no pudieron recuperar sus grados militares y en 1974, por disposición del gobierno de Isabel Perón quedaron en situación de baja de la Armada., en varias cárceles del país.Pese a estar legalizado,y se retiró como teniente de fragata de la Armada.En la actualidad,y está activamente involucrado en la defensa del acceso a Lago Escondido, en un predio que ocupa el magnate británico Joe Lewis.En marzo de este año, el presidente Alberto Fernández decretó la reincoporación de otros diez suboficiales que habían sido dados de baja de la fuerza, como una forma de cerrar uno de los capítulos menos conocidos de las luchas que se desarrollaron en los años '70.