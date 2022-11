Diálogo Magistral de Adolescentes: incidir, libertad, democratizar y compromiso

“¿Qué es lo que le compete a un niño de América Latina en este contexto? Por eso me pareció importante el compromiso, que me resonaba mucho” / Foto Laura Lescano

Los términos incidir, libertad, democratizar y compromiso fueron valorados como los conceptos más importantes a tener en cuenta por los referentes de los adolescentes, según los jóvenes que disertaron en una mesa con la que se inauguró este miércoles el IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia que dio comienzo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba.En el Diálogo Magistral de Adolescentes Latinoamericanos:, que se llevó a cabo este mediodía en el evento, la dinámica de la charla propuso que los cuatro jóvenes disertantes elijan cada uno una palabra de las que postulaban los presentes.Es de ahí que Mariana, una docente de la Universidad Provincial local, les dijo que eligió "incidir" porque "se están generando espacios de escucha, donde ustedes tienen voz, pero me parece que tiene que haber impacto, eso todavía no lo veo en las políticas públicas".En este caso, quien respondió a esa referencia, fue, quien argumentó que "con estos espacios se busca incidir, que es una pequeña base que comienza desde lo más pequeño como en un centro de estudiantes, ayudando en el colegio"."Son pequeñas posibilidades que tenés de ayudar, y son cosas que inciden en la sociedad, aunque no se note. En estos espacios se puede relucir todo lo que nosotros hacemos", reforzó Maidana, y consideró que "muchos adolescentes son los que están trabajando en incidir, y en hacer pequeños cambios en la sociedad".Compromiso fue el concepto que planteó otro de los participantes, quien se preguntóÁngel Diaz, miembro de la Red de Facilitadores de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, respondió al respecto y expresó: "Lo que nos compete es empezar a revolucionar interna y externamente las formas si vemos que necesitamos un cambio"."Un antiguo presidente de Chile lo decía, 'ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica", subrayó el joven orador.Democratizar fue la palabra elegida por un docente de la Universidad Nacional de Lanús, quien dijo que fue "pensando que el verbo, la acción le agrega algo a la democracia que es necesario permanentemente y que nunca debemos dejar por sentado que la democracia es suficiente como está".La respuesta llegó de Augusto Chiofalo Storello, miembro del Parlamento y Consejero del Consejo Provincial de Adolescentes de la Senaf Córdoba, quien acotó que "lo que se busca en estos espacios es formular una definición con democracia y con pueblo, con lo popular"."Porque la democracia es el pueblo, entonces cuando lo pensamos desde ese punto de vista, en un momento de la Argentina donde vemos tantos actores antidemocráticos, que están dentro del sistema, que buscan golpearla, lastimarla y dañarla, tenemos que estar acá, parados y presentes para luchar en pos de ese pensamiento", siguió Chiofalo Storello.Por último, el joven aseveró: "La no democracia en Argentina dolió mucho".Libertad, elegida por Clara, una alumna de la Escuela Proa de Alta Gracia, contó que se inclinó por esa palabra porque "es lo más importante", y consideró: "Se está logrando que nos vean, de la mano de un montón de personas".Luisana Anahí Silvero, consejera nacional de Adolescencias del Consejo Consultivo de la Senaf, resaltó que, "sin dudas nos estamos haciendo ver, siempre vamos a apostar a eso"."Hablar de la libertad, es pensar en el otro, la patria es el otro. Cuando quieren monopolizar mucho esa palabra tenemos que volver a las bases democráticas, la libertad siempre pensada desde un lugar colectivo, desde la posibilidad de construir para todas las clases sociales", se extendió la adolescente representante de Buenos Aires.Por último, Silvero dijo: "Somos parte de la historia, venimos a potenciarla y venimos a escribir otro capítulo más, libertad siempre".Más temprano, la, sostuvo queEn diálogo con Télam, la funcionaria nacional recalcó que "es un congreso mundial que muestra la importancia de la agenda de las infancias y adolescencias de toda la Argentina con presencia de ministros de todo el territorio nacional, y autoridades de nuestra querida Patria Grande".Y resaltó que "una de las políticas que logramos sancionar en el Parlamento tiene que venir a tratar de achicar brechas y desigualdades, y para eso es importantísimo tener siempre esta agenda que nos permita volver a conducir en este camino tan importante".La actividad continuará mañana con disertaciones de destacados referentes y especialistas en este ámbito, además de mesas temáticas paralelas, y seminarios con funcionarios provinciales y nacionales.