Una obra que recorre la lucha feminista, desde Juana Manso a "Ni una Menos"

"La mujer bicentenaria", dos siglos de lucha feminista. Foto: Leo Dattoli.

Un femicidio cada día... y como si nada pic.twitter.com/L6eUw3D3UL — Leo Dattoli (@LeoChDatt) November 16, 2022

Un alegato contra la violencia y la discriminación. Foto: Leo Dattoli.

Malvina Montenegro y Gabriela García Moreno dan vida a las mujeres más importantes de los siglos XIX y XX. Foto: Leo Dattoli.

Mucho antes que el clamor de “Ni Una Menos” tiñese de púrpura las calles de Buenos Aires Leonardo Dattoli estrenó su obra “La mujer bicentenaria”. En ella recorre la historia argentina dándoles voz a diversas mujeres. Algunas cuentan su lucha y su obra, y otras, la violencia de la que fueron víctimas. Entre todas componen un fresco del papel que les cupo en el desarrollo de la Argentina de los siglos XIX y XX. Aunque vio la luz en 2010, se reestrena este viernes con un agregado que demuestra que ellas siguen buscando su lugar e impulsando una gesta en pos de sus derechos: el reclamo de “Ni una Menos”., por entonces no se había generalizado el colectivo contra la violencia de género pero sí estaba el reclamo por el aborto legal y las actrices terminaban la obra desplegando un pañuelo verde”, recuerda Leonardo Dattoli, autor y director de la obra, quien decidió agregarle al título un subtítulo por demás elocuente: “Disculpen que insista, pero las seguimos matando”.“Ya en 2010 fue un necesario alegato sobre el amor y el desamor… en una sociedad patriarcal que, cual pandemia, genera violencia contra las mujeres, solo por serlo, y los femicidios se suman a diario. Por eso volvemos e insistiremos, siempre contra esa violencia”, reflexiona el autor.“Nosotras alternamos los personajes de distintas mujeres y todo lo que decimos surge de los discursos, los escritos o el relato de la vida de ellas”, cuenta García Moreno que se sumó desde el inicio de la obra en 2009. “No es un documental pero recrea el pensamiento de estas mujeres”, agrega Montenegro.Durante la obra desfilan por el escenario Juana Manso, maestra y promotora de la educación; Raquel Liberman, una inmigrante polaca que logró hacer caer la red de trata Zwi Migdal; María Teresa Ferrari, la segunda médica argentina y la primera académica latinoamericana; Petrona Rosende, la primera periodista argentina; Alicia Moreau de Justo, cuyo pensamiento político atravesó el siglo XX y Eva Perón, la abanderada de los humildes. “Me emociona mucho Eva Perón, pero también Chicha Mariani, una de las Madres de Plaza de Mayo”, confiesa García Moreno.“La conocí como movilera cuando le daba difusión a los pedidos que hacíamos los vecinos de Balvanera para que cierren la calle del frente de Cromañon y la incluímos para contar la gestación del movimiento e incluso la mención que hizo de ella Michelle Obama, cuando visitó la Argentina y se interesó por la causa”, precisa Dattoli. "No vi la obra pero intuyo que el personaje es simbólico de todas las que fuimos parte de aquel Ni Una Menos", analiza la comunicadora homenajeada.“La obra apunta a todos los públicos. La puede ver una adolescentes y un adulterio mayor. Soñamos con llevarla a los colegios para que se debata el tema”, apunta Montenegro. “Mi hija vino con amigos a verla y ahora va a traer a otros.Les permite ver que Petrona Rosende peleaba por los derechos de las mujeres en 1830, que esta lucha tiene larga data”, completa García Moreno. “Cuando empecé a hacer la obra yo me decía feminista. Ahora tengo que reconocer que soy un machista en tratamiento, Pero con esta obra quiero colaborar a instalar el tema”, sintetiza Dattoli.