Cientos de personas apoyaron al vicerrector del Mariano Acosta sancionado por el gobierno porteño

Docentes, estudiantes y padres del colegio Mariano Acosta, junto a legisladores porteños y representantes de organismos de derechos humanos, realizaron un abrazo simbólico al establecimiento del barrio porteño de Balvanera en rechazo al sumario que el Ejecutivo local emitió contra el vicerrector de la institución, Julio Pasquarelli.este caluroso mediodía en las puertas de laen apoyo del directivo al que el gobierno porteño le inició un sumario administrativo porEn la puerta del establecimiento se realizó una multitudinaria conferencia de prensa que obligó a los agentes de tránsito a cortar la circulación vehicular por la cantidad de padres, estudiantes, profesores de la escuela, representantes de los distintos gremios docentes y de organismos de derechos humanos que, pese a los casi 33 grados, se acercaron a manifestar su apoyo al vicerrector.El pasado 8 de noviembre por la mañana Pasquarelli se enteró “de” a través de los medios de comunicación, que “el día anterior” el gobierno porteño le había iniciado “como, por ejemplo, la de “y observar“Tengo entendido que por leyes laborales, cuando se inicia un sumario se debe informar al trabajador”, precisó a Télam Pasquarelli tras la conferencia de prensa, y consideró que esta sanción se debe a que ay lo que ella consideraPasquarelli aseguró, además, que se trata de “, y sostuvo que “los que están haciendo adoctrinamiento son ellos (el gobierno porteño) a través de mensajes, de amenazas de pérdida de trabajo, de sumarios. Creo que ante el miedo a muchos se los pueden separar, en este caso todos se unieron”.y hasta un organismo internacional se han llegado a contactar” para manifestar su apoyo, afirmó visiblemente conmovido Pasquarelli, y enfatizó en queel mío es la verdad, mi argumento es: por favor, entren a la escuela, vengan a ver cómo está y díganme si yo no tengo que salir a decir nada sobre las condiciones edilicias”, apuntó el vicerrector.Por su parte) señaló que “a Julio lo quieren sancionar por defender a los estudiantes que luchan por sus derechos, pero piensan que lo entierran y en realidad lo están sembrando”.”, apuntó el gremialista, e ironizó: “cada uno hace su trabajo, el Gobierno de la Ciudad persiguiendo a quienes educan y los educadores educando con el ejemplo. Ellos allá, nosotros acá”.Según López “el que quiere que, y e, y aseguró que desde la comunidad educativa “no vamos a cristalizar la desigualdad, el guardapolvo blanco no se mancha”.remarcó que “las familias están presenten para decirle a Julio Pasquarelli que en esta comunidad“No vamos a permitir que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implemente para con nuestras hijas e hijos trabajos gratuitos, no vamos a permitir que en las escuelas se caigan vidrios. Hoy entendemos y defendemos la figura de Julio Pasquarelli porque creemos que en él está la defensa de la educación pública”, concluyó.