Diputados analizó proyectos para evitar que las sesiones se extiendan a la madrugada

🏛️ • Tenemos la tarea y responsabilidad de construir las herramientas para garantizar la eficiencia en el funcionamiento de las sesiones. pic.twitter.com/e1iQK2lPb6 — Paula Penacca (@PaulaPenacca) November 16, 2022

Proyectos impulsados en su mayoría por legisladores de Juntos por el Cambio

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados de la Nación debatió los proyectos que proponen agilizar el desarrollo de las sesiones de ese cuerpo para evitar sesionar a la madrugada y ordenar el debate parlamentario, y decidió buscar un consenso entre las diferentes propuestas para analizarlas en las próximas semanas.La presidenta de la comisión,(FdT), anunció que se enviarán los proyectos a los asesores para acordar un texto unificado entre las iniciativas que buscan poner un horario tope a las sesiones.El debate sobre la extensión de las sesiones ya fue planteado en la reunión de Labor Parlamentaria del 25 de octubre por el diputado radical Julio Cobos previo a la discusión del Presupuesto que se extendió 20 horas, en una deliberación ininterrumpida.En esa ocasión se acordó trasladar ese debate a la comisión de Peticiones Poderes y Reglamento, lo que se efectivizó este miércoles. Ahora habrá que aguardar que se alcance un consenso en las reuniones de asesores.Penacca dijo que "hemos convocado a esta comisión luego de construir un acuerdo en la última labor parlamentaria, donde varios bloques manifestaron la necesidad de dar debate acerca algunos temas sobre el funcionamiento de las sesiones".En ese contexto, la comisión analizó los proyectos impulsados en su mayoría por legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos Emilio Monzó, expresidente de la Cámara baja, y las diputadas del GEN Margarita Stolbizer y de la UCR Dolores Martínez.Martínez dijo que su propuesta pretende dejar establecido "en el reglamento que no se puede sesionar más allá de las 8, 10 o 12 de la noche y además establecer un mecanismo que sea medianamente flexible"., del PRO, afirmó que "la duración de las sesiones atenta contra la calidad de nuestro trabajo legislativo y tienen el inconveniente de que cuanto más durante a la madrugada se produzcan, menos pueden los ciudadanos hacer el seguimiento; no favorece su participación".Por su parte, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, destacó que "estamos acá porque así se acordó en Labor Parlamentaria a pesar de las dificultades para los acuerdos políticos, y esto formó parte de un acuerdo político". Insistió en que los problemas "no están en el reglamento sino en las dificultades para los acuerdos políticos".En tanto, la legisladora de Identidad Bonaerensedijo que "lo que pretende el reglamento es ordenar ese poder que cada uno de nosotros traemos de cada ciudadano que nos vota; con el paso de los años nos fuimos ajustando a un reglamento que nunca cumplimos".Además, los diputados analizaron una propuesta de Lospennato para otorgar a las diputadas licencias de tres meses por maternidad y que en ese lapso puedan ser reemplazadas por la legisladora a la que le corresponde en la lista, pero sin sumar nuevos asesores o empleadas.Sobre este punto, Lospenatto dijo que el objetivo de esa iniciativa es que "durante las licencias por maternidad las diputadas sean reemplazadas por quienes les siguen en la lista y que durante ese tiempo sigan gozando de su dieta, con la posibilidad de que puedan decidir interrumpir esa licencia".En ese marco, su colega radical Karina Banfi pidió incorporar la licencia por guarda con fines de adopción y contó parte de su propia historia, como que tuvo que concurrir a una sesión cuando recién había adoptado.En esa línea, la diputada del FDT Paola Vessvessian dijo que "me parece que poder incorporar la guarda con fines de adopción es clave porque también en el proceso de adopción hay distintas etapas y aparte está establecido en el Código Civil".