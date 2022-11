Revelación en "Sublime" con música, delicadas imágenes y viajes por el mundo

Martín Miller, debutante en cine con el papel protagónico en el filme de Mariano Biasín.

Miller interpreta a Manu, un adolescente que está de novio, pero un día se despierta atormentado por un sueño.

Trailer "Sublime" VER VIDEO

La película gira en torno a la amistad y al amor.

debuta en un protagónico de cine con, cinta que se estrena este jueves en salas del país y con la que fue aplaudido en Europa gracias a su interpretación adolescente en este delicado filme de iniciación, música y amistad, de, le dijo Miller a Télam.La película tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Berlín, tras lo cual pasó por Zurich, San Sebastián y Mar del Plata, antes de llegar a los cines comerciales de Argentina. (estará en salas del AMBA, el interior de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Rosario),, recordó, entre risas, el intérprete.Miller interpreta a Manu, un adolescente de 16 años que está de novio, pero un día se despierta atormentado por un sueño: se ve junto a Felipe, su mejor amigo, acariciándose desnudos y acostados en una cama. A partir de allí, Manu comienza a sentirse incómodo en todos los lugares que frecuenta.¿Habrá sido un sueño sin mayor explicación o simplemente sacó del inconsciente algo que siente desde niño? No se trata de una película sobre la sexualidad, sino de cómo se traspasan los amores en la adolescencia, mientras se comienza el paso al mundo adulto., dijo el actor, hijo del productor, de Tarea Fina, reconocido por tener un gran ojo para las óperas prima como "Las acacias", de Pablo Giorgelli, "Las Buenas Intenciones", de Ana García Blaya, o la misma "Sublime".Sin embargo, el hecho de ser "el hijo de" no le ayudó en nada para obtener el papel.La película gira en torno a la amistad y al amor. Manu tiene un grupo de rock con el que está muy contento de tocar, pero también mira de reojo al hermano baterista de su exnovia, quien es más grande y tiene un nivel profesional. Se nota la tensión no sólo del adolescente respecto a su amigo, sino también a ese mundo adulto que de a poco se le empieza a presentar., reflexionó Miller sobre su personaje.-dijo respecto a las peleas entre amigos que se ve en la película-Pese a que en pantalla se lo nota con aplomo, aseguró que le dio "miedo" cuando Biasín le confirmó el protagónico. Demasiado presión para su primera actuación en cine, mientras, además seguía con la cursada en el Liceo 9. Sin embargo no sólo se fue a rodar una semana a Villa Gesell, sino que, además, hasta se animó a hacerle recomendaciones al director sobre los diálogos., sostuvo.Un plus que Biasín quiso para la película fue el de que la música sea tocada en vivo y no que los actores lo hicieran por encima de las pistas. Esto llevó a que tres de los cuatro integrantes del grupo tuvieran que ponerse a estudiar guitarra, bajo y canto para interpretar las canciones de(quien también colaboró en el aprendizaje). El baterista ya tenía un acercamiento con el instrumento., recordó Miller, quien una vez que termine quinto año comenzará el CBC para Diseño de Imagen y Sonido, aunque tampoco quiere dejar de lado la actuación., sostuvo sobre un futuro que recién comienza.