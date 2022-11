Polonia, rival de Argentina, venció a Chile

Polonia le ganó a Chile con lo justo, de cara al debut mundialista en Qatar/Foto:AFP

El seleccionado de fútbol de Polonia, tercer rival de Argentina en el Grupo C del Mundial de Qatar, superó este miércoles a Chile, que no irá al torneo ecuménico, por 1 a 0 en Varsovia, en el último amistoso previo a la cita mundialista.El único tanto lo hizo Krzysztof Piatek, a los 40 minutos del segundo tiempo.Polonia formó con varios de sus habituales suplentes desde el inicio: Lukasz Skorupski; Jan Bednarek, Kamil Glik y Jakub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Szymon Zurkowski, Sebastian Szymanski, Robert Gumny y Grzegorz Krychowiak; Karol Swiderski y Arkadiusz Milik.Además, ingresaron Bartosz Bereszynski (Glik), Jakub Kaminski (Milik), Krzysztof Piatek (Swiderski), Damian Szymanski (Krychowiak), Kamil Grosicki (Frankowski), Mateusz Wieteska (Bednarek),El conjunto polaco integrará el grupo C, el mismo de Argentina y Arabia Saudita, y debutará el martes próximo contra México, dirigido por el argentino Gerardo Martino.