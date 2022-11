A guitarra y percusión Tozzola y Cacoliris viajan por las regiones musicales argentinas

Matias Tozzola y Horacio Cacoliris

De la mano de, un EP dedicado a algunos de los géneros de esa región que este jueves será presentado en el porteño Café Vinilo, el dúo de guitarra y percusiones que respectivamente asumenprofundiza un camino de exploración y toma de posición frente a la música argentina donde, como marca el percusionista, habitan, señala Cacoliris durante una entrevista con Télam.En un sentido similar, Tozzola apunta queEl guitarrista especifica queEste objetivo común reunió los andares de Tozzola (miembro-fundador de la compañía El Sueño de los Elefantes, solista junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y autor de los álbumes “Autorretrato”, de 2017, y “Hablando de Volar”, de 2020) y Cacoliris (integró los grupos de Quique Sinesi, Franco Luciani, Lorena Astudillo, Néstor Acuña, “Bruja” Salguero y Bosphorus y).El reciente “Pampas” reúne, triunfo del olavarriense Oscar Alem;, milonga pampeana de Ariel Ramírez y Félix Luna que integray que incluyó la participación especial de la cantante; y el estilo, de Matías Tozzola basada en las "Canciones del abuelo" de Atahualpa Yupanqui.La publicación, material donde se agruparon la cueca norteña “La arenosa”, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Manuel Castilla; el huayno “Sólo luz”, de Raúl Carnota; y “Vidala del nombrador”, de Eduardo Falú y Jaime Dávalos.La suma de esos repertorios estará presente en el concierto que la dupla ofrecerá desde las 21, en la sala sita en Estados Unidos 2483.Horacio Cacoliris: "Pampas" es justamente parte de un camino que decidimos transitar con el dúo en este concepto de dedicar cada ep a la música de una región de Argentina. Quizás es el trabajo donde está plasmado el antes y el después en este abordaje ya que en "Norteñas" a la hora de entrar al estudio ya veníamos tocando la totalidad del repertorio pero en cambio con este nuevo material hay parte que ya existía y otra que decidimos ya pensando en el concepto y hurgando en los distintos géneros de la llanura y en lo que queríamos decir y proponer con esa música.Matías Tozzola: Las músicas del sur de nuestro país tienen como instrumento principalísimo a la guitarra. La percusión rara vez aparece y ciertamente no es parte del orgánico de especies como la milonga pampeana, el triunfo o el estilo (por citar aquellas que abordamos en el álbum). Por tanto, es perfectamente entendible que se escuche una jerarquización de los elementos rítmicos al trabajarlos desde la percusión. Amén de ello, sí es una decisión la de elaborar “claves” rítmicas dentro de las especies mismas tanto para que ambos instrumentos funcionen como un bloque armado como para complejizar las distintas texturas.MT: La escena musical argentina es inmensa, rica y diversa. Desde nuestro lugar particular intentamos que dos instrumentos clave en nuestra idiosincrasia cultural puedan aportar nuevas formas de decir sobre las músicas populares argentinas. Intentamos que cada una de nuestras canciones sea una especie de “viaje” o “historia”, que exista una narración sonora que plantea recorridos y caminos por momentos vertiginosos, por momentos calmos, plagados de explosiones y quietudes.HC: El de Vinilo es el último concierto que tenemos agendado pero estamos con muchas ganas de seguir tocando. En septiembre pasado hicimos una gira por Chubut que fue una gran experiencia que siento que además de lo musical nos fortaleció en lo humano y nos entusiasmó a empezar a emprender la idea de tocar no sólo en Buenos Aires sino también en otras provincias y otros países. En lo personal me encantaría poder ir a presentar estos ep en cada una de las regiones que fueron inspiración para hacerlos. Si bien no es tarea fácil para la música instrumental e independiente somos emprendedores insistidores por naturaleza y por ende haremos todo lo posible para que suceda.