Luis Enrique: "Estamos entre las selecciones que pueden disputar los siete partidos"

El seleccionador de España,, consideró este miércoles que su equipo está entre los que "pueden disputar los siete partidos" del Mundial de Qatar 2022."Los objetivos en el Mundial son los mismos que otras selecciones. Competir al máximo e intentar jugar siete partidos. Tenemos mucha ilusión.", señaló Luis Enrique en conferencia de prensa.Para jugar siete encuentros en el Mundial, un seleccionado debe llegar a las, desde donde se clasifica a la final o, en caso de derrota, al choque por el tercer puesto.España, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, se instaló en Amán para el partido amistoso del jueves ante Jordania, como preparativo para su debut del próximo 23 de noviembre ante Costa Rica, por el grupo E de Qatar 2022."Este partido es muy importante para sacar conclusiones. Nos lo vamos a tomar muy en serio", indicó el ex DT de Barcelona de España."Estamos muy contentos con venir a Jordania a pocos días de empezar una cita muy ilusionante. Tenemos ganas de disfrutar del fútbol en Amán. La selección jordana me ha sorprendido, no va a ser fácil para nada y el fútbol se está igualando muchísimo", señaló el seleccionador español.Luis Enrique informó que mañana no contará con el delantero Álvaro Morata, el mediocampista y el defensor Hugo Guillamón, y que el juvenil Ansu Fati será titular.