"De casualidad" se diagnosticaron en pacientes Covid más tumores en estadíos tempranos

Cada año, mueren más de 9.200 pacientes con cáncer de pulmón en la Argentina. / Foto: 123RF

Pacientes con cáncer de pulmón en la Argentina

El porcentaje de muertes por esta enfermedad oncológica muestra una media abrumadora: una muerte por hora.

La realización de tomografías de control en pacientes con Covid dio como resultado un mayor número de diagnósticos de tumores en estadíos iniciales "detectados de casualidad", siendo quedebido a que suele ser asintomática inicialmente."Según estimaciones realizadas por el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), Argentina se posiciona dentro de los países del mundo con una incidencia de cáncer media-alta, siendo el de pulmón la tercera causa en magnitud de nuevos casos en 2020", señaló en un comunicado oficial el jefe del servicio de Cirugía Torácica del Instituto Alexander Fleming (IAF), Adolfo Rosales.En el marco del, que se conmemora todos los 17 de noviembre, el jefe de Oncología Torácica del IAF, Claudio Martin, explicó que la pandemia del coronavirus tuvo un impacto negativo en la lucha contra esta enfermedad, como en otras afecciones.Si bien hubo un retraso en el diagnóstico en pacientes sintomáticos, debido a las dificultades en el acceso a los cuidados médicos,; como contrapartida, "la crisis sanitaria también impulsó el screening en muchas personas que no tenían señales de la enfermedad", aseguró."El uso de más tomografías de control en pacientes Covid redundó en un mayor número de diagnósticos de tumores en estadios iniciales detectados de casualidad", apuntó el especialista.en la Argentina, lo que equivale a una muerte por hora, con más de 12 mil nuevos casos anuales, según las últimas cifras publicadas por el ministerio de Salud de la Nación, aunque especialistas aseguran que la incidencia de tabaquismo fue disminuyendo en los últimos años, de 35 al 27%."Si bien la incidencia de tabaquismo fue disminuyendo en los últimos años, bajando del 35 al 27% de la población, la del cáncer de pulmón en Argentina sigue siendo alta. Además, es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera en mujeres", apuntó Claudio Martin.El porcentaje de muertes por esta enfermedad oncológica muestra una media abrumadora: una muerte por hora.En Argentina se diagnosticaron 130.878 nuevos casos de cáncer en 2020, de los cuales los de mayor incidencia son el de mama, colon, pulmón, próstata, hígado, páncreas y de cuello de útero, según datos del Observatorio Global del Cáncer.La realización de estudios como las mamografías, colonoscopía y hasta los análisis clínicos en personas de riesgo por antecedentes familiares, por grupo etario, por hábitos como el tabaquismo, pueden significar la detección temprana de enfermedades como el cáncer y así tener más oportunidades de acceder a un mejor tratamiento.En tanto, el coordinador médico y del área psicosocial de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec), el médico Carlos Silva, informó queOtras causas son la, que aunque producen mutaciones distintas que las del cigarrillo, también son conducentes de cáncer de pulmón e incluso otros ambientes industriales contaminados con derivados de los hidrocarburos que pueden producir esta enfermedad.En cuanto a la prevención, existe una etapa primaria, que se basa en la concientización para evitar el hábito de fumar o dejarlo si la dependencia fue adquirida y no exponerse a la combustión de los hidrocarburos, en ambientes cerrados, además de revertir la contaminación ambiental.Una etapa secundaria, deriva en el screening, que es la búsqueda de pacientes que puedan tener cáncer de pulmón.Otra herramienta útil es hacer una detección precoz a través de una tomografía de tórax de baja radiación cuando es dirigida específicamente a las poblaciones de riesgo que son las personas entre 40 y 50 años, con el habito de fumar o que no hayan pasado 15 años desde el momento que abandono el tabaquismo.