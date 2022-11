El "derecho fundamental" a seguridad y salud, eje de un encuentro de la CGT

Encuentro en el CCK VER VIDEO

"Sin salud no hay trabajo, desde ahí nosotros entendemos que tenemos que tener una agenda propositiva, dónde se empiece a debatir en profundidad" Cristian Jerónimo, secretario de Salud Laboral de la CGT

Foto: Daniel Davobe.

El "derecho fundamental" a la seguridad y la salud en el trabajo fue analizado este miércoles en un encuentro organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Centro Cultural Kirchner, donde expusieron expertos en la temática."Sin salud no hay trabajo, desde ahí nosotros entendemos que tenemos que tener una agenda propositiva, dónde se empiece a debatir en profundidad. Sabemos que en la Argentina se debe un gran debate en pos de dignificar a los compañeros y compañeras que no la tienen en su ámbito laboral,de la central, Cristian Jerónimo, durante el encuentro.El encuentro tuvo lugar en el Salón Azul del Centro Cultural Kirchner, y participaron representantes de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT); funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; delegados de distintos gremios; expertos internacionales en salud y seguridad y empresarios.La reunión se dio en el marco de la, realizada el pasado 10 de junio en la sede de la OIT, ubicada en Ginebra, Suiza, donde se decidió adoptar como quinta categoría de derechos fundamentales el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo.Argentina, como país miembro de esa entidad que integra la ONU, se comprometió a respetar y promover el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, correspondientes.Al respecto, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo,, afirmó que a partir de la incorporación de este derecho "tienen un referencial" para "valorizar los derechos de los trabajadores"."Pensamos que a través de los derechos se consigue la libertad del trabajo y el acceso a una vida digna", expresó durante el acto.En este sentido, Corres dijo que es importanteporque ofrece la posibilidad de "respetar la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores en el lugar de trabajo" y añadió: "El mundo está cambiando, y otra vez parece que los derechos de los trabajadores van a ser protagonistas de un contrato social en el marco de un diálogo social efectivo".Por su parte, el Coordinador del Proyecto sobre CGPs por la Secretaria de Relaciones Internacionales de la CGTse hizo eco de estas opiniones y aseguró que es necesario "un dialogo social institucionalizado".Finalmente, el coordinador reconoció que todavía hay trabajadores a los cuales "no le llegan los derechos" e hizo referencia a las nuevas modalidades de trabajo, las economías de plataforma y el teletrabajo."Desde la CGT no podemos consentir que haya trabajadores de primera, y trabajadores de segunda, todos los trabajadores tienen que tener derechos. Desde la CGT tenemos que generar una mesa que trascienda la realidad sectorial, que otorgue derechos a los colectivos que permanentemente son invisibilizados", concluyó.