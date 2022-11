Argentina extendió su invicto y quedó a uno de Italia

El seleccionado argentino que ingresó a la cancha en la goleada a Emiratos Árabes Unidos (AFP).

Serie invicta de Argentina con Lionel Scaloni:

La Selección argentina de fútbol estiró este mièrcoles a 36 partidos su invicto en el ciclo del entrenador Lionel Scaloni y quedó a un encuentro de la histórica marca de Italia.El vigente campeón de América goleó a Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en Abu Dhabi en el último partido antes del Mundial Qatar 2022, y lleva 25 triunfos y 11 empates.El seleccionado nacional dejó atrás a España (2007-09) y Brasil (1993–96) y ahora le apunta a Italia, que estuvo 37 encuentros sin perder entre 2018 y 2021.La última derrota del equipo de Lionel Scaloni fue el 2 de julio de 2019 ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.En esta racha invicta, Argentina se consagró campeón de la Copa América 2020 y la Finalissima contra Italia en Wembley, para cortar una sequía de 28 años sin títulos que se extendía desde 1993, en el primer período de Alfio Basile, cuando ganó la Copa América en Ecuador..1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América.2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso.3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso.4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso.5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso.6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso.7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso.8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias.9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amistoso.35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amistoso.36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.