"November Rain": arte argentino en Miami

Ana Clara Soler, una artista multifacética

- Sos una artista multifacética, entiendo que haces música también. ¿De qué manera se asemejan y se diferencian esas dos expresiones en tu vida y carrera, se complementan? ¿Se fusionan?



- Hace muchos años que me dedico a las artes visuales. Desde que soy chica que me encanta dibujar y pintar. Todo lo que hice después (universidades, talleres, programas, residencias, festivales, etc) sé sintió como una continuidad natural con ese hacer tan cotidiano para mí, simplemente seguí por ese camino. En cambio con la música fue mucho más sinuoso y azaroso, porque, a pesar de que siempre me gustó y le presté particular atención, por mucho tiempo no pensé que era algo que yo pudiera hacer y me daba vergüenza y miedo. Empecé a tocar la guitarra de manera muy amateur en el secundario, me enseñaron mis amigos, y en mi intimidad lo continué. También siempre me gustó cantar. Después de tener a Francisca mi primera hija, me di cuenta que los miedos nuevos que tenía superaban ampliamente la vulnerabilidad que me generaba tocar y cantar y me empecé a animar. En un momento me asocié con mi amiga Laura Hita y empezamos a hacer y grabar canciones juntas en el proyecto llamado TestaRosa. Desde ese momento, hacer música ocupa un espacio importante en mi vida y espero poder hacerle aún más lugar porque me da mucho placer.