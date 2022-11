El Gobierno destacó el apoyo de los líderes del G20 al reclamo de revisión de sobrecargos del FMI

El canciller conversó con otros líderes sobre la postura argentina. Foto: Presidencia.

La reunión de Alberto Fernández y Kristalina Georgieva. Foto: Presidencia.

Argentina reiteró en la Cumbre de Líderes del @g20org en Bali que las potencias deben cumplir su compromiso en la lucha contra el cambio climático: USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para las naciones en desarrollo. pic.twitter.com/PcwNx5iEBN — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 16, 2022

En el documento final de la Cumbre, el presidente @alferdez y los líderes de los demás países miembros solicitaron la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, en línea con el planteo que el gobierno argentino viene realizando. pic.twitter.com/HZO7uAFTEb — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 16, 2022

La salud de Alberto Fernández

El regreso del Presidente

El Gobierno argentino destacó este miércoles como un, una postura por la que viene bregando la gestión encabezada por el presidente Alberto Fernández.En la declaración final de la cumbre de líderes de los países miembros del G20, se solicitó la revisión de la política de sobrecargos del FMI, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses en distintos foros, en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito y en concordancia con la iniciativa planteada en la cumbre del G20 de Roma en octubre del año pasado.Según destacaron desde la Cancillería que conduce Santiago Cafiero,El tema también formó parte de la reunión que, por espacio de 50 minutos, Fernández mantuvo en Bali con la titular del FMI , Kristalina Georgieva, en su única actividad oficial del día, ante de emprender el regreso hacia la Buenos Aires, con escala en España."En esta cumbre del G20 logramos que se mantenga el mismo reclamo que habíamos logrado en Roma. Hay que revisar los sobrecargos que los países más endeudados están pagando. Son tasas muy altas que no tienen ninguna explicación lógica. Lo hablamos con Kristalina (Georgieva) y ella planteó que está dispuesta a llevar el tema al directorio del FMI. Hay que dar pelea para tratar de que este tema salga”, apuntó Fernández en declaraciones a radio Diez antes de su partida de Bali.Del mismo modo, el canciller Santiago Cafiero valoró el apoyo de los países a la propuesta argentina:del Fondo Monetario Internacional, en línea con el planteo que el gobierno argentino viene realizando", destacó en su cuenta de Twitter.Además, puso de relieve que la Argentina reiteró en la cumbre que las potencias "deben cumplir su compromiso en la lucha contra el cambio climático: USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para las naciones en desarrollo" y contó que también que se hizo un "un nuevo llamamiento" para terminar con la guerra en Ucrania., advirtió el jefe de la diplomacia argentina e hizo mención a que "una vez más, la Argentina da las discusiones necesarias para repensar la arquitectura financiera internacional en defensa de los pueblos del sur".El apoyo a la postura argentina sobre la política de sobrecargos del FMI fue puesta de manifiesto en el punto 33 del documento final, que dice: "Estamos comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes".Así mismo, remarcaDe esta manera, los líderes del G20 exhortan al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo, destacaron desde el Palacio San Martín.En el documento consensuado se resalta además la puesta en funcionamiento del denominado Resilience and Sustainability Trust (RST), destinado a la ayuda de los "países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios" a abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático.Asimismo, se solicitan compromisos adicionales y contribuciones oportunas al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.La declaración final fue la única adoptada por consenso en marco G20 desde el 24 de febrero pasado y, para su aprobación, fue "esencial la voz unificada de los países emergentes en pos de mantener la relevancia del foro internacional y como ámbito plural de diálogo entre estos países y las naciones desarrolladas", remarcó un comunicado de la Cancillería argentina.En tanto, la declaración refleja la postura argentina en pos del compromiso para"A ello se suma promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señala la necesidad de actualizar las reglas multilaterales de comercio agrícolas, facilitar el flujo de los bienes agrícolas, y disminuir sus distorsiones", agrega el comunicado.El texto final de la cumbre confirma también el compromiso para "tomar acciones coordinadas para hacer frente a los retos de seguridad alimentaria, incluyendo la suba de los precios y el déficit global de materias primas y fertilizantes", y remarca la necesidad de actualizar las normas internacionales del comercio agrícola y la importancia de su facilitación.La participación argentina en la cumbre del G20 se vio alterada por un cuadro de gastritis erosiva con signos de sangrado que presentó ayer el Presidente argentino, por lo que el canciller Cafiero debió reemplazarlo en los dos paneles donde tenía prevista su participación, referidos a seguridad alimentaria y energética, y a salud."Fue un mal momento.explicó hoy Fernández en declaraciones que formuló a Radio 10 antes de su partida hacia España, escala previa a su regreso al país.En este sentido, contó que el cuadro le "hizo bajar la presión muchísimo y me obligó a hacer un estudio en el estómago para ver si el sangrado había parado, y por suerte se detuvo rápido"."Los médicos me pidieron que pare un poco, así que acoté algunas cosas que tenía, y en mi vuelta haremos estudios más cuidados", remarcó el Presidente.Tras su reunión de este miércoles con la titular del FMI, Fernández concluyó su gira por Francia, donde asistió al 5to Foro de París por la Paz, e IndonesiaEl vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas salió desde el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali a las 19.55 hora local (las 8.55 de la Argentina), y realizará una escala en el aeropuerto de Madrid.En la capital española, Fernández se entrevistará este jueves con la vicepresidenta de España,en un encuentro previsto para las 16 hora local (12 de la Argentina).El Presidente estará durante unas 16 horas en Madrid y, luego, emprenderá el regreso hacia Buenos Aires, cuyo arribo está previsto para el viernes a las 5.30.Viaja junto al Presidente su comitiva integrada por el canciller Santiago Cafiero; el ministro en Economía, Sergio Massa; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; el vicejefe de la Jefatura de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el embajador argentino en Estados Unidos y sherpa del G20, Jorge Argüello.