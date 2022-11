Una fiesta de la animación que demostró la potencia de las producciones locales

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Premios nacionales

Premios internacionales

Menciones a cortos nacionales

La animación argentina tiene mucho pasado y un futuro promisorio. Así quedó demostrado en la reciente realización de la onceava edición de Cartón, el Festival Internacional de Cortos de Animación de Buenos Aires que tuvo su apertura y cierre en el Centro Cultural de la Ciencia -C3, y en el que se disfrutaron proyecciones y actividades en La Tribu Mostra Bar y una celebración del Día Nacional de la Animación en la explanada del Edificio Municipal Leonardo Favio.Este año, el evento -que tuvo lugar entre el 6 y el 12 de noviembre- tuvo particular importancia, tanto por el énfasis en las“La potencia de la animación argentina quedó demostrada. El Festival de este año lo puso de manifiesto con dos momentos muy distintos pero que a la vez están sumamente conectado, porque tienen que ver con el pasado y el futuro de la animación argentina", señaló Diego Cabarcos, integrante del colectivo Cartón, en diálogo con Télam."El festival comenzó con la proyección del corto recientemente recuperado “Entre pitos y flautas” , de Quirino Cristiani , un corto de 1941, todo un hallazgo que nos hizo reencontrarnos con las raíces mismas de la animación nacional. Y en la última jornada del Cartón tuvimos futuro donde estudiantes de animación de la Universidad de San Martín y de la carrera de animación del IDAC proyectaron sus tesis, dejándonos en claro a todos los que estábamos ahí que el futuro de la animación argentina es más que promisorio”, destacó.En la jornada de cierre,“Los jurados coincidieron en comentarnos lo difícil que fue elegir los cortos ganadores y las menciones especiales de este año. Los animadores más destacados e importantes del país participaron con producciones muy diferentes que no tienen nada que envidiarle a los grandes de estudios de animación del mundo”, remarcó Cabarcos, que destacó “dos grandes momentos que tuvo el festival, la retrospectiva de los 20 años de Magrio y la proyección de la serie de Daniel Duche, ‘Vigía planetario’ , dos animadores muy diferentes que ya son un clásico de cada edición del festival”.Duche, en diálogo con Télam, comentó que “el festival estuvo lleno de gente, fue muy ameno, muy atractivo en cuanto a lo que pasaba, lo que se hablaba, muy bueno, se pasaron cortos de estudiantes de mucha calidad”.El creador del ‘Vigía Planetario’, además de proyectar su serie web, participó en la competencia oficial con uno de sus cortos y brindó una charla en nombre de Casa Acme sobre animación independiente y comercial.“Fue una verdadera fiesta, todos los días que fui estaba lleno de gente, pero no era siempre el mismo público, todos los días gente distinta. Es un festival barrial al que cualquiera se puede acercar, es una ventana para la animación, nos permite tener mucha visibilidad y difundir nuestras producciones”, elogió Duche, que destacó que el Festival va más allá de la competencia oficial, ya que “se hacieron muchas actividades de difusión, proyecciones como la maratón que hicimos de el ‘Vigía Planetario’, la difusión de toda la obra de un animador, como Magrio, charlas sobre la temática de género y muestras de animé”.Por su parte, Julita Conde , que ganó un premio con “My Bag”, el videoclip del tema de Lit Killah, destacó “la importancia de festivales como Cartón ya que son lugares de encuentro para las personas que trabajamos en la industria de la animación donde podemos hacer un repaso anual de cómo está la industria este año, en Argentina y el mundo, hacia dónde vamos, y también simplemente para charlar y encontrarse con gustos similares, descubrir cosas nuevas"."Siento que es muy importante para que se haga un pantallazo de todo lo que se está haciendo en Argentina de animación, para que los estudiantes de animación o de artes visuales vean lo que se puede hacer y que se empapen de todo esto, que es parte de nuestra cultura”, dijo Conde., que se hizo en el marco del festival. Es muy importante que se haga”, agregó la directora responsable de las visuales de los shows de Bizarrap.Precisamente, una de las creaciones más elogiadas a lo largo del festival fue el spot del Festival, realizado por la RAMA.“Lo hicimos en base a microrelatos en torno al eje conceptual ‘el cuerpo como territorio’, que derivó del eje de lo no binario y las diversidades. La forma de producción fue colaborativa, basada en la autoorganización y la horizontalidad. Le damos mucha importancia a seguir visibilizando el trabajo de las mujeres de la animación, de mostrar la riqueza de las diferentes miradas expuestas en la variedad de técnicas”, explicó Paula “Poli” Bellato, una de las organizadoras de la RAMA, quien fue jurado en la categoría “mejor microcorto” y que a su vez recibió una mención especial por un corto que co dirigió.“Este festival es importante para les animadores porque viene desde hace tiempo proyectando, visibilizando y generando encuentros para la animación en general y para la mujer y las diversidades de la animación en particular”, resaltó Bellato.A continuación, el listado de las obras premiadas.Mejor corto de escuelas/ estudiantes de animación: “Cartón” (Fernanda Castría)Mejor corto experimental videoarte y mención de honor cine.ar: “Capilla del diablo” (Nicolás de Bórtoli)Mejor videoclip: “My bag” (Julia Conde)Mejor microcorto: “Porno doméstico” (Inés Labarrere Ventroni)Premio cine.ar y mención especial del colectivo Cartón: “Tren-tren y Kay-Kay– Mito cosmogónico mapuche” (Camilo Rodríguez, Claudo Pansera)Mejor corto narrativo: “Loop” (Pablo Polledri)Mejor corto de escuelas/ estudiantes de animación: “Bye little block! (Éva Darabos – Hungría)Mejor corto experimental video arte internacional: “Nós” (Nelson Fernándes – Portugal)Mejor videoclip internacional: “Gibkiy Chaplin: aspekt” (Oksana Kurmaz– Ucrania)Mejor microcorto internacional: “Naive mischiefin oak paso” (Manson, Marc Torices – España)Mejor serie: “Beware the wolf” (Julie Rembauville – Francia)Mejor corto narrativo internacional: “Bestia” (Hugo Covarrubias – Chile)Mención especial videoclip: “Subibaja” (Belén Tagliabue)Mención especial series: “Run nuki! Dancing with the moon” (Pedro Juliá)Menció especial experimental / videoarte – Propuesta estética: “Tribulaciones” (Alejandro Laureano, Martín Crisafulli, Lilén Faeda, Pablo Agustín Tomaselli)Mención especial experimental/ videoarte – Realización integral: “Huellas” (Carmen del Rosario Garzón)Menció especial microcortos: “Mis miedos” (Claudia Ruiz)Mención especial narrativo – Idea original: “Las peripecias de Sir Percival” (Becho Lo Bianco, Mariano Bergara, Javier Mrad)Mención especial narrativo – Propuesta estética: “M2” (Ana Martin, Bela Tagliabue, Paola Bellato)Mención especial narrativo – Propuesta estética 2: “Llovía” (Ignacio Lillini)Mención especial narrativo– Tratamiento narrativo: “La niña y el tsunami” (Leo Campasso, Carlos Balseiro, Antonio Balseiro)Mención especial narrativo – Realización integral: “Pasajero” (Juan Pablo Zaramella)