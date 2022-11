Los musicales de Broadway ya tienen su propio museo

El Museo de Broadway deja ver la rica historia de la producción de los musicales más famosos que pasaron por el teatro neoyorquino.

El nuevo espacio dedicado a la historia de los musicales está ubicado en el corazón de Times Square.

El muy esperadocomo el primer museo permanente dedicado a la historia ilustre y el arte legendario de los musicales y obras de teatro de Broadway, en el que repasa íconos como "Cabaret", "Hair", "Cats", "El fantasma de la ópera" o "El rey león".El recorridolos momentos que empujaron los límites creativos, desafiaron las normas sociales y allanaron el camino para los que vendrían después, incluidas piezas como Hair, The Ziegfeld Follies, Show Boat, Oklahoma!, The Wiz y Rent , entre muchas más., desde aquella primera obra de teatro representada en Nueva York en 1732 hasta la actualidad, albergadas en este museo de tres pisos, único en su tipo que se presenta como una experiencia teatral inmersiva e interactiva.Los visitantes pueden recorrer la historia visual del mítico Broadway,, enlazados mediante exhibiciones que incluyen vestuarios, disfraces, accesorios, zapatos, trajes originales, sombreros, fotografías, decorados, afiches publicitarios y videos.El museo también celebra el detrás de escena de esta deslumbrante forma de arteque honra a la comunidad de profesionales talentosos que trabajan tanto dentro como fuera del escenario, y que dan vida a las obras de teatro y los musicales de Broadway todos los días.La programacióncomo la primera que acaba de inaugurar, "The American Theatre visto por Hirschfeld", curada por David Leopold, que lleva a los visitantes a través de nueve décadas de imágenes icónicas del teatro mediante 25 dibujos y grabados que van de 1928 a 2002. En Estados Unidos, Hirschfeld es la persona que creó más afiches publicitarios para espectáculos que cualquier otro artista.Los visitantes se encontraránde "El violinista en el tejado", "El fantasma de la ópera", "El rey y yo", "Domingo en el parque con George", "Funny Girl", "Ragtime", "La bella y la bestia" y "Hairspray", entre otras. Se destaca una galería de retratos de grandes figuras como Meryl Streep, Julie Andrews, Stephen Sondheim, Liza Minnelli y John Leguizamo, muchos de ellos autografiados, además de ilustraciones de artistas y diseñadores de todo el mundo, que han trabajado en escenografías de algunas de las obras teatrales.El Museo de Broadway -ubicado en 145 West 45th Street-El teatro de Broadway es una de las industrias culturales más famosasel Museum of Broadway, ubicado al lado de la sala más antigua de la ciudad.