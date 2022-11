Vuelven a rastrillar la zona donde Susana Cáceres fue vista hace una semana.

La policía continúa con la investigación.

La desaparición de Susana Cáceres

La investigación de la desaparición

La fiscal a cargo de la búsqueda de Susana Cáceres, la mujer de 42 años que fue vista por última vez la madrugada del pasado miércoles en el partido bonaerense de Moreno, dispuso para este mediodía, al tiempo que aguarda los resultados de pericias sobre evidencia secuestrada en la causa, informaron fuentes judiciales.que por orden de la fiscal de Moreno-General Rodríguez Luisa Pontecorvo, a las12.30 grupos de policías de comisarías de la zona, con apoyo de detectives de la Delegación de Investigaciones y de perros adiestrados para la búsqueda de personas, desplegarán nuevos operativos, en el marco de los cuales "peinarán" la zonas donde Cáceres fue vista por última vez.Mientras tanto,y que se comiencen a analizar los teléfonos celulares secuestrados a esos dos hombres, agregaron las fuentes.Por último, contaron quecon la numeración limada -pero no por la desaparición de Susana-, los voceros contaron que se negó a declarar ante el fiscal Federico Soñora que lleva la causa por tenencia ilegal de arma de guerra.En las últimas horas, ese fiscal pidió convertir la aprehensión de Peralta en detención, ya que tiene un antecedente por robo agravado.Cáceres, de, salió de su casa de la localidad de Villa Trujui el martes 8 pasado, cerca de las 16, y dejó a la menor de sus hijas, una beba de un año y medio, al cuidado de su madre."Ahí vengo ma", le dijo a la mujer antes de ir a pagar una deuda por unos electrodomésticos que había comprado la semana anterior,Ante testimonios que indicaron queA su vez,el domicilio de Cáceres, el de Peralta, la canchita "Los Apaches" y el barrio Candia.Además, los pesquisas se encuentran realizando el relevamiento de cámaras públicas y privadas y sobre sus redes sociales, para conocer sus movimientos previos a la desaparición.Según informó la policía,us amistades y allegados refirieron que Cáceres consumía drogas y vendía electrodomésticos.Su prima señaló que "se había separado y no trabajaba" y que "no tenía una buena relación con su ex".