Alberto Fernández acusó a Trump de "imponer la lógica del bloqueo" a Venezuela

"Los venezolanos que emigraron en los últimos años lo hicieron porque era muy difícil vivir allí”, dijo Fernández / Foto: Presidencia.

La solución a la crisis venezolana debe ser alcanzada por los mismos venezolanos, a través de negociaciones integrales con participación de todas las partes involucradas, sin presiones ni condicionamientos externos. — Alberto Fernández (@alferdez) November 11, 2022

El, de "imponer la lógica de bloqueo" a Venezuela y consideró que esa política generó que el país de la costa norte de América del Sur, se convirtiera en un lugar "muy difícil para vivir"."Trump ha logrado imponer una lógica sobre Venezuela que no tiene sentido. La lógica del bloqueo es profundamente dañina porque no condena a un Gobierno sino a todo el pueblo”, señaló Alberto Fernández en declaraciones a Radio 10 al referirse a la situación política en el país presidido por Nicolás Maduro.Fernández estimó que las duras condiciones que el bloqueo que Estados Unidos le impuso a Venezuela determinaron que"Los venezolanos que emigraron en los últimos años lo hicieron porque era muy difícil vivir allí, por culpa del bloqueo”, sostuvo el mandatario.Fernández recordó que el, sobre la situación que atravesaba Venezuela.Y en ese sentido, el Presidente insistió que todos los países tienen que comprender que “no se puede imponer" a un país "cómo resolver sus problemas"."Los venezolanos deben resolver sus problemas. Hay que respetar los derechos humanos y los procesos electorales deben ser limpios limpiamente. En eso tenemos que ayudar al pueblo de Venezuela. Pero no podemos imponer nada", subrayó.En una entrevista en el canal de noticias internacional France 24 que brindó el pasado lunes desde Bali donde, para propiciar un diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela es “un paso importante”.En cambio, aseveró que "Trump hizo todo lo necesario por dividir a Venezuela y dejarla en una situación de aislamiento"."Hoy una parte de la oposición (venezolana) sigue cuestionando al Gobierno de (Nicolás) Maduro. Tienen que recuperar el diálogo, encuentren un mecanismo para convivir democráticamente y resolver sus diferencias", exhortó Fernández días atrás.Previamente, Fernández participó el pasado viernes en París, Francia, del denominado "Encuentro sobre Venezuela" con Macron , el presidente de Colombia, Gustavo Petro y representantes del oficialismo y la oposición de Venezuela.Al respecto, Fernández publicó en Twitter: "La solución a la crisis venezolana debe ser alcanzada por los mismos venezolanos. Y la comunidad internacional tiene un deber: colaborar para facilitar el diálogo entre las partes".El primer mandatario manifestó que sentía "una inmensa satisfacción por participar de un encuentro enfocado en el diálogo para ayudar a Venezuela".