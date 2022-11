El regreso de Perón

Rucci, el paraguas y el General. Una postal de aquel histórico 17 de noviembre de 1972 / Foto: Archivo.

Marilina Ross fue una de las artistas que participó del vuelo desde Roma / Foto: Archivo.

La llegada a Ezeiza



El 17 de noviembre de 1972 se produce el regreso al país, después de 18 años de proscripción, del General Juan Domingo Perón.Los hombres del Ejército, después del fallido intento del “onganiato” y de la política siguiente, cuando llega Lanusse al poder prevalece la idea de tratar de llegar a un acuerdo con Perón. El acuerdo sería permitirle volver, pero no que se presidencialice ni que ocupe un lugar importante.Entonces. Se inicia así una especie de partida política, un juego de ajedrez a través del océano.Lanusse dice que podría ser que Perón renunciara hacia una posible candidatura presidencial y que él también renunciaría, a lo que Perón le manda a decir a través del periodismo que la renuncia de Lanusse no tiene sentido porque, y que eso no es ninguna concesión sino que hay que ir a lo profundo y llamar a elecciones sin proscripciones.En otra declaración, Lanusse le dice: “No se olvide que nosotros no tenemos las armas de adorno”, a lo que Perón le contesta a través de un periodista: “Sí,”. Y así se va dando esta lucha.Perón había intentado volver al país en 1964, de acuerdo a un compromiso con el pueblo, y había embarcado en un avión que llegó hasta Brasil. Allí fue parado por influencia del Pentágono -y con cierta condescendencia también del gobierno argentino-, fue detenido y no pudo retornar a territorio argentino, por lo que luego se lo retornó a Europa.En este caso,En Buenos Aires, la presencia popular para recibirlo genera bastante complicaciones. Recuerdo que con un grupo de compañeros fuimos por autopista buscando el camino de Ezeiza. Un oficial del Ejército nos detuvo y nos atendió con mucha amabilidad, nos dijo “No muchachos, no se puede más de acá”. Como nosotros insistimos, empezó la represión con gases, y prácticamente tuvimos que volvernos. Al mismo tiempo,Cuando el avión llega, es recibido por algunas personalidades del justicialismo y especialmente se ve allí a Rucci, el por entonces secretario general de la CGT, que hace un esfuerzo con su paraguas para tratar de cubrir de la lluvia al General, que era mucho más alto que él por supuesto.Perón es conducido al interior del aeropuerto internacional de Ezeiza y se crea una situación de gran tensión y de gran preocupación por parte del pueblo, porque lo llevan al Hotel Internacional de Ezeiza yAllí lo visitan algunos políticos, entre otros Frondizi, dándole una especie de aval político para que se lo deje, digamos, entrar en la ciudad. Durante todo ese día hay una situación de virtual detención, especialmente porque en determinado momento ponen una ametralladora delante del hotel como acosando al General que venía del exilio.FinalmenteCuando a la mañana siguiente nos enteramos por las radios y los diarios que Perón estaba en Vicente López, concurrimos, por supuesto. Fueron grandes manifestaciones y prácticamente se copó la zona por toda la calle Libertador, Figueroa Alcorta. La cantidad de compañeros era muy notable y el grito era: “La casa de gobierno cambió de dirección está en Vicente López por orden de Perón”.Y el General sale durante el día al balcón del primer piso y saluda a sus fieles. A partir de allí, hace una tarea importante durante varios días para, y al mismo tiempo para consolidar un gran frente nacional y decidir él quienes van a ser los candidatos.Es un período breve donde también el pueblo se sorprende, porque Perón el 14 de diciembre se vuelve a ir hacia otras latitudes de América Latina. Tiene proyectos que hablar con Torrijos en Panamá, y con el presidente del Perú, que era un militar en ese momento popular. Entonces, el 14 de diciembre él embarca nuevamente, deja la Argentina y le deja a Juan Manuel Abal Medina, su secretario, y a Héctor Cámpora -que era su delegado personal- las directivas de lo que se va a hacer.En ese momento. Los sectores de la UOM también coincidían con esta postulación. Y otras candidaturas eran, por ejemplo, sorprendentemente de derecha, como el nacionalista de derecha Anchorena que quería candidatearse como gobernador de la provincia de Buenos Aires.Un cierto malestar se crea cuando Perón se va y deja un sobre con instrucciones a Abal Medina, que este da a conocer a los compañeros. Lo que se establece allí es que la fórmula paraCámpora había sido legislador, pero no venía con antecedentes muy combatientes, digamos, sino que se consideraba que su juventud había estado cerca del Partido Conservador y era un hombre muy moderado. Vicente Solano Lima era un hombre del conservadurismo popular. Es decir, al principio la juventud no recibe bien esta noticia, pero después entiende que de esta manera Perón consolida el gran frente nacional para ganar las elecciones.Entonces Cámpora pasa imprevistamente a ser un hombre muy popular. La juventud dice: “Bueno, si el padre está proscrito o sigue proscripto y no puede presentarse, hay que apoyar al tío”.El viaje de Perón de regreso al país termina. El 14 de diciembre parte y termina retornando a Europa. Después vendrán las elecciones del 11 de marzo 73, con un triunfo rotundo del peronismo y la llegada al poder de la fórmula Cámpora – Solano Lima, que va a mantenerse durante 45 días en una especie de “primavera democrática” de gran presencia y protagonismo popular.