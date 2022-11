Lewandoswski, sancionado con tres fechas en España

El goleador Robert Lewandoswski, figura del seleccionado de Polonia que integrará el Grupo C con la Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, no podrá jugar con Barcelona en los próximas tres fechas de la Liga española tras ser expulsado ante Osasuna antes del receso mundialista.El exdelantero del Bayern Múnich alemánLewandoswski fue expulsado y al irse del campo de juego hizo un gesto tocándose la nariz y con las tres fechas de suspensión se perderá los cotejos de Liga contra Espanyol, Atlético de Madrid y Getafe, indicó el diario As.El gesto del polaco al tocarse en dos ocasiones la nariz fue interpretado en varios medios como un gesto sobre que el juez estaba “drogado”.Este será todo un problema para el equipo que dirige Xavi Hernández, que se quedará para estos importantes partidos a la vuelta del Mundial de Qatar, sin la gran arma ofensiva del equipo, autor del 40% de los goles de los azulgrana esta temporada.Lewandowski jugará ante la Argentina con Polonia en la tercer y última fecha del Grupo C el 30 del actual en el Estadio 974, desde las 16 de nuestro país.