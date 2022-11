Alberto Fernández: "Combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos”

Alberto Fernández habló sobre la inflación desde Bali, Indonesia. Foto: Presidencia

“Se ha hecho todo lo necesario para darle instrumentos, fuerza, a los intendentes para que ellos nos ayuden en el control de los precios justos que se han acordado”

El impacto de los precios en las telecomunicaciones

El Presidente declaró como servicio público a las telecomunicaciones durante la pandemia en 2020. Foto: Archivo

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que “combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos” y aseguró que el Gobierno nacional “le dio instrumentos a los intendentes para que ayuden en el control" del programa de Precios Justos, lanzado recientemente.El Indec informó que el índice de precios al consumidor de octubre llegó al 6.3 por ciento , y el mandatario destacó que tras haber "tocado un techo del 7,5 por ciento" a mitad de año,en declaraciones a Radio 10 formuladas desde Bali, Indonesia, donde el mandatario participó de la cumbre del G20.En relación al programa de Precios Justos , que establece la, Fernández destacó la participación de los intendentes para la implementación de esa iniciativa.“Se ha hecho todo lo necesario para darle instrumentos, fuerza, a los intendentes para que ellos nos ayuden en el control de los precios justos que se han acordado”, aseguró el mandatario en la entrevista que brindó en la mañana del miércoles desde Bali.Sobre el índice de precios, en el rubro comunicaciones, en función de los aumentos que se registraron en los servicios de telefonía e internet.En ese punto, el primer mandatario recordó que en 2020,, una medida que la justicia suspendió al aceptar una medida cautelar.“Sería buenísimo que los jueces se expidan porque ahí uno se da cuenta cómo influyen las telecomunicaciones en el índice de precios. La Corte Suprema tiene que resolver sobre un amparo y, hasta que eso no esté resuelto, no puede aplicarse el Decreto”, explicó Fernández.En ese sentido,en la inflación.Durante la entrevista con Radio 10, Fernández ponderó que la economía argentina “sigue creciendo y no se ha paralizado”, pero marcó que “hay que seguir trabajando para mejorar dos déficits que tenemos: la inflación y la distribución de salarios”.