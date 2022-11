Messi a pleno, Tagliafico trabajó normalmente y Lautaro Martínez hizo diferenciado

Foto: AFP (archivo).

Lionel Messi trabajó en la plenitud de sus condiciones físicas, Nicolás Tagliafico lo hizo con el resto del grupo luego de entrenar aparte el lunes y Lautaro Martínez practicó diferenciado en la primera práctica que realizaron los 26 convocados por Lionel Scaloni para la selección argentina en Abu Dhabi, antes del amistoso frente al representativo local de los Emiratos Árabes Unidos que dirige el ex Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena.Por eso el capitán argentino sería titular este miércoles y jugaría al menos el primer tiempo ("habrá cinco cambios por lado porque es un partido oficial de FIFA", aclaró Scaloni), lo mismo que el arquero Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Germán Pezzella, ya que Cristian Romero será preservado, algo que podría extenderse inclusive al primer partido del Mundial ante Arabia Saudita del martes 22.El "Cuti", lo mismo que Marcos Acuña, no serán de la partida este miércoles y seguramente Nicolás González tampoco, ya que realizó media práctica haciendo trabajos diferenciados y el otro 50 por ciento junto al resto del grupo.González fue muy cuestionado el lunes por el presidente de su club en Italia, la Fiorentina, Rocco Benito Commisso, quien lo acusó de haber estado "regulando" en los últimos tiempos "porque su cabeza estaba en el Mundial".Otro que trabajó diferenciado pero en la totalidad del tiempo del entrenamiento vespertino post conferencia de prensa de Scaloni fue Lautaro Martínez, en su caso para dosificar las cargas físicas, ya que el lunes se bajó del avión y fue a entrenar, luego de un exigente partido del día anterior con Inter.Los que este martes solamente realizaron tareas regenerativas fueron Enzo Fernández, el mencionado Acuña, Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez, Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, que no estaría entre los titulares mañana pero podría llegar a formar dupla central con Otamendi frente a Arabia Saudita.Por lo tanto,: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Alejandro Gómez o Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.