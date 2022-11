Médicos residentes porteños recibieron una oferta de aumento y levantaron el paro

Foto: Maximiliano Luna. (archivo).

Los trabajadores de la Asamblea de la Salud, Residentes y Concurrentes de los Hospitales de la ciudad de Buenos Aires decidieron levantar el paro que mantenían hace 21 días, luego de que se confirmara una propuesta de aumento salarial formulada por el Gobierno porteño al Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales (AMM).La jefa de residentes del Hospital Santojanni, Belén Díaz, explicó a Télam queSegún detalló Díaz, tanto el Gobierno porteño como el presidente de la AMM, Carlos Rojo, compartieron la nueva grilla salarial, y comentó que el acuerdo incluiría "una nueva revisión salarial en el mes de enero 2023".Asimismo, la jefa de residentes aclaró que "este gran triunfo" lleva a levantar el paro "pero la asamblea se mantiene en estado de alerta para que cuando estén las actas disponibles podamos analizarlas" y de esa manera formalizar el acuerdo.Sumado a esto, el estado de alerta implica en palabras de Díaz "seguir apoyando la negociación respecto a los concurrentes", los cuales no integran ninguna categoría del acuerdo y actualmente realizan tareas "sin cobrar un sueldo", indicó.Por el momento el acuerdo planteado por el Gobierno porteño solo comprendería entonces a los residentes y según informaron a Télam desde la Asamblea la administración local y la AMM "se comprometieron a generar una reunión el próximo miércoles 23", donde se discutiría la situación de los concurrentes En la reunión donde los delegados fueron informados del acuerdo también "se logró el compromiso escrito para que el Gobierno de la Ciudad no pueda efectuar sanciones ni descuentos por los 21 días de paro", agregó Díaz.Finalmente la asamblea decidió el levantamiento del paro esta tarde durante la manifestación que mantenían frente a la oficina del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, donde también se votaron la participación de la asamblea "en el cese de tareas y movilización que se hará el próximo jueves convocado por profesionales de la salud tanto de Capital como de provincia", indicó Díaz a Télam. Y en "el cese de tareas y movilización el próximo miércoles 23, en apoyo con los concurrentes" debido a que se hará una reunión del Gobierno porteño y la AMM para discutir su situación "y darles también a ellos una posibilidad de acuerdo para que "finalmente cobren un sueldo".Según informó mas temprano la AMM a través de un comunicado, el acuerdo "consolida un aumento salarial total del 99% para 2022 remunerativo", aplicable para todas las categorías de la Carrera Profesional "con cláusula de revisión en enero si la inflación anual del IPCBA superara ese índice".Además, las suplencias de Guardia recibirán un "aumento del 99% anual" al igual que los suplementos "Plus de guardia, Conducción, Extensión horaria, Recertificación de especialidad, Plan Pediatra en Casa, Gastos de Consultorio, Plus de Guardias sábado, dingos y feriados", se indico desde esa entidad sindical.En tanto, el suplemento de Ingreso a la Carrera aumentará 270% y el Suplemento por Función Crítica y de Función Critica por Guardia subirá 135% anual, detallaron.De esta forma, los profesionales alcanzaran "un salario de bolsillo de $210.000" en los grados de ingreso PS-25 y MS-24 con progresión según grado de PS y MS. Mientras que los residentes de primer año recibirán "un salario de $200.000 de bolsillo a partir de noviembre con progresión según año de residencia, jefaturas e instructores".