El DT de Polonia asistió a una charla de Bielsa

Michniewicz fue retratado durante la charla de Bielsa / Foto: TW @STPNCOM

El seleccionador de Polonia,, tercer rival de la Argentina en el grupo C de Qatar 2022, asistió este martes a una charla del rosarino, a una semana del debut ante México.Michniewicz fue uno de los presentes en la charla de Bielsa en el estadio Legia Varsovia, según confirmó la Asociación de Entrenadores de Fútbol polaca (STPN), en su página oficial.Bielsa explicó algunos conceptos tácticos luego de haber visto 50 partidos del seleccionado polaco y de acuerdo a sus propias palabras, lo hizo para "dar ejemplos concretos" a la audiencia.El informe de Bielsa incluyó los minutos disputados por 55 futbolistas polacos, además de diferentes estrategias para enfrentar los esquemas de los rivales, ya sea con línea de 4 defensores o de 3, entre otras ideas.El seleccionador polaco fue retratado en una de las fotografías divulgadas por la STPN, con marcada atención sobre los conceptos del ex DT del seleccionado argentino.Polonia, con su estrella el goleador, jugará mañana desde las 14 ante Chile, que no se clasificó y es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, en el Estadio de Lieja, en Varsovia.El partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero debido a fallas estructurales de ese escenario, con aforo para 58.000 personas, se jugará en el de Liega, con capacidad para 31.800.Los polacos jugarán ante Argentina en la fecha final del grupo C, el 30 de noviembre a las 16 en el Estadio 974, con aforo para 40.000 personas. Su debut en Qatar 2022 será el martes 22 cuando enfrenten a México