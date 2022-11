Trueno, Nicki Nicole, Juana Molina, 'la selección' argentina para los íntimos Tiny Desk

Juana Molina, Nicki Nicole y Trueno / Capturas de pantalla

Angélique Kidjo (2022) VER VIDEO

Juana Molina (2014) VER VIDEO

BTS (2020) VER VIDEO

Los ‘Home’ -hogar, en casa- Concerts

Justin Bieber (2021) VER VIDEO

Dua Lipa (2020) VER VIDEO

Sting y Shaggy (2019) VER VIDEO

Latinidad al palo

Nicki Nicole (2021) VER VIDEO

Trueno (2022) VER VIDEO

Julieta Venegas y Juan Martín Medina (2011) VER VIDEO

Jorge Drexler (2018) VER VIDEO

Susana Baca (2022) VER VIDEO

Bebel Gilberto (2020) VER VIDEO

Los Tiny más escuchados: millones de vistas 1. Dua Lipa: 96 M (diciembre 2020)

2. Mac Miller: 94 M (agosto 2018, un mes antes de morir)

3. Anderson Paak: 93 M (agosto 2016)



*Salto importante en cantidad de reproducciones



4. Sting y Shaggy: 53 M (julio 2019)

5. BTS: 52 M (septiembre 2020)

6. C. Tangana: 38 M (abril 2021)

7. Jorja Smith: 32 M (junio 2018)

8. Adele: 30 M (febrero 2011)

9. Tyler, The Creator: 29 M (diciembre 2017)

10. Alicia Keys: 28 M (junio 2020) -Justin Bieber le pisa los talones con 27 millones-

El ciclo Tiny Desk Concerts de NPR -emisora musical de la radio pública de Estados Unidos-con las ideas del. En septiembre se cumplieron los 1000 Tiny Desk, lo que significa que este ciclo tiene un volumen de shows y una trayectoria suficiente para marcar tendencia. En el, -oriunda de Benín-. No debe haber artista que se niegue a una invitación a tener su propia sesión para el ciclo.Con una diversidad de orígenes, sonidos y géneros, músicos de diferentes rincones del planeta, han pasado por los estudios de NPR -en Washington DC, EEUU- para expresar su arte en YouTube, con la visibilización y repercusión que eso genera. Desde- hasta la, que cuenta con 52 millones de reproducciones en Youtube, son grandes ejemplos de la variedad de estilos que transitaron el encanto del Tiny Desk.La magia de los- es lay lade la cual los artistas no pueden escapar. Sin demasiados efectos ni muchas posibilidades de equipo -por la falta de espacio físico-, lay laquedan en evidencia de una forma que hace que estos mini shows sean especiales.Enla cantidad de Tiny Desk (Home) Concerts creció. En esta variante de la idea original, los artistas convocados por el medio estadounidense, eligen una locación para realizar su presentación ya sea en su casa, en un estudio de su preferencia o un espacio público. Esta posibilidad acercó la música en vivo de estrellas internacionales a todos los hogares con acceso a internet, durante el período de aislamiento por Covid-19.eligió su mansión en Las Bahamas -2 millones de reproducciones-,prefirió presentarse desde su hogar con su voz y guitarra -1 millón y medio de vistas-,-27 millones de reproducciones- dio un show con reversiones de sus hits y una bandaza, demostrando una vez más lo multifacético que es yse la ve disfrutar de la performance en despliegue de todo su talento, en el que fue su primer show con banda desde el comienzo de la pandemia -93 millones de reproducciones, siendo la más vista en la historia de los Tiny-.De todas maneras, el británico Sting, ex líder de The Police, ya había estado en los Tiny Desk junto a su colega jamaiquino, Shaggy, en 2019, en una presentación que cuenta con más de 53 millones de reproducciones.Este concepto de los Tiny Desk por fuera de los estudios de Washington DC de NPR, también le dio la oportunidad y la exposición a artistas que no podían viajar hasta allá para mostrarle su música al mundo.Del 15 de septiembre al 15 de octubre, se conmemora en Estados Unidos el mes de, también conocido como mes de la herencia hispana, en el que se reivindican las raíces de esos orígenes y NPR decidió durante ese mes convocar a músicos con ascendencia latina.La presencia latina, caribeña y centroamericana pisa fuerte en el ciclo estadounidense:, entre otros.Por supuesto, Argentina no se queda atrás con la presencia de los traperos que marcan tendencia en toda la región y a nivel mundial como; la talentosacon dos presentaciones, la primera en 2014 y la segunda en 2021;, la tanguera de 66 años que dio su show en 2011; el, que tocaron “Barro Tal Vez” de Spinetta.La sesión de Nicki Nicole (22), fue la primera producida en Buenos Aires en la que la rosarina pudo mostrar y confirmar su talento en tan solo 16 minutos. Con un set de 6 canciones, siendo la quinta un freestyle -improvisación-, la jóven argentina dio un paso más en su carrera musical: “Colocao”, “Mala Vida”, “Wapo Traketero”, “Parte de mí”, Freestyle y “Baby”. El video en YouTube cuenta con 16 millones y medio de reproducciones.La sesión de su colega y pareja Trueno (20) fue filmada en el colorido barrio de La Boca. Ambas son una gran síntesis de su talento y además, sorprenden con un freestyle en cada uno de sus shows. Mateo Palacios Corazzina -nombre que figura en su DNI- junto a una banda sólida y un trío de coristas sublime, propone un show diferente -de poco más de 15 minutos- en el que se adueña de la escena y junto con su gorro de Boca y en su propio barrio, rapea y canta sus canciones con un sonido diferente: “Dance Crip”, “Bien o Mal”, Freestyle, “Argentina” y “Tierra Zanta”. En YouTube tiene 3 millones de vistas, las cuales irán en aumento al ser un Tiny reciente.Cabe destacar que elfue el, como invitado de la presentación de la renombrada Julieta Venegas en mayo 2011. El músico formó parte de la banda de la estrella mundial mexicana, fue también productor de dicho proyecto y en este caso, la acompañó a dúo, pasando por diferentes instrumentos: clarinete, flauta traversa y bandoneón.Otros artistas sudamericanos que han tenido su Tiny Desk fueron el uruguayo, llevando sonidos rioplatenses a los estudios de DC, la afroperuanacon todo su talento y encanto, la brasileñaque compartió su música desde la mágica Río de Janeiro, entre otros.La pregunta es: