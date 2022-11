Tango Chino estrena disco en Bebop para seguir indagando "qué hay después de Piazzolla"

Tango Chino se presentará en el Be Bop.

"Como nunca antes me parece que la escena está hegemonizada por una torpeza musical espantosa y eso genera una sensación de naufragio estético aunque, por supuesto, haya gente haciendo cosas interesantes que, como en mi caso, tienen nivel de circulación cero o casi cero." Edgardo Rodríguez

El guitarrista y compositor, mentor del cuartetoque este miércoles estrenará su reciente cuarto discoen la sala porteña Bebop Club, considera que el carácter que imprime al proyecto "tiene que ver metafóricamente con un problema que el tango tiene que resolver para ver qué hay después de Piazzolla"., reflexiona el "Chino" Rodríguez durante una entrevista con Télam.El músico que formó Tango Chino en 2004 con el pianistafue sumando elementos al proyecto como en su momento fuecon su notable voz jugando el rol de un instrumento más.Pero con la muerte del intérprete (en agosto de 2015), la agrupación devino en cuarteto con contrabajo y violín que primero ejecutarony desde 2018 asumen respectivamenteCon esa formación y un nuevo repertorio forjado en pandemia y plasmado en la placa "Otra vez de nuevo again", el conjunto actuará mañana desde las 20 en la sala ubicada en Uriarte 1658 del barrio de Palermo.En el registro del disco se incluye una versión de, con la participación de su autor, el gran compositor, en recitado y la presencia de la reconocida trompeta deen cuatro obras (dos de ellos de impronta jazzera).Desde La Plata, donde vive, Rodríguez - misionero de nacimiento y también autor e integrante de la banda de música popular La Rodriguera- explica que "Otra vez de nuevo again" "es un poco el resultado indeseable de la pandemia porque es un material grabado entre 2018 y 2019 que se iba a editar en 2020 y se vino el parate y estuvimos dos años sin vernos".Aún con la ausencia del trompetista Garvie en esta presentación en Bebop Club, el "Chino" celebra no sin ironíaEdgardo Rodríguez: Me parece que los flacos, que laburan con el canon, con el tango más cristalizado, les gusta la dificultad que plantea mi música y los motiva porque finalmente se trata de algo nuevo. Tango Chino es más el laboratorio, una suerte de versión actual de lo que eran los cuartetos de cuerdas en el siglo XIX como lugar de exploración de posibilidades.ER: Es que está difícil conseguir un público que pretenda consumir un poco de música un toque más sofisticada. Como nunca antes me parece que la escena está hegemonizada por una torpeza musical espantosa y eso genera una sensación de naufragio estético aunque, por supuesto, haya gente haciendo cosas interesantes que, como en mi caso, tienen nivel de circulación cero o casi cero.