Fantasía Utópica recreará en vivo en Mar del Plata el mito de "El Eterno Retorno"

El sugerente y personal discurso sonoro del quinteto marplatenseconcretará mañana en la sala Melany del Centro de Arte Radio City de esa ciudad balnearia su más importante presentación para mostrar en directo las canciones de la flamante primera parte del segundo discoLa agrupación que reúne aen guitarra y voces,en piano y violín,en violín, bajo y coros,en bajo, guitarras y coros yen batería, estrenará otra serie de canciones propias que dan forma al repertorio que sucede al deque lanzó en plena pandemia.El concierto de Fantasía Utópica se desarrollará desde las 21 del miércoles 16 en una de las salas del complejo ubicado en San Luis 1750 de la localidad balnearia con la intención de concretar lo que el guitarrista y cantante Burghi anuncia comoadelanta el músico a Télam.Conque ya funcionaron como adelantos de “El Eterno Retorno”, la banda busca plasmar en las nuevas canciones una paleta de influencias que incluyen a Charly García, Queen, Guns N’Roses, Kiss, El Cuarteto de Nos, Gustavo Cerati y Frederic Chopin.Facundo Burghi: “El Eterno Retorno” alude a una especie de concepción filosófica propia a la que llegamos después de ver que todas las temáticas que tocaba el álbum -ya fueran amor, desamor o muerte- no se escapan de la historia de la humanidad. Siempre son las mismas, parece que todo es cíclico y se vuelve a repetir pero sin poder obtener una enseñanza. Digamos que esa postura negativa que conforma la primera parte remite a la visión occidental del eterno retorno, pero en la segunda nos enfocamos en la visión oriental en donde se ve que todas las cosas pueden mejorar volviéndolas a vivir.FB: Siento que seguimos observando y criticando ciertas cuestiones que suceden a todo el mundo y a nosotros también que tienen que ver con cuestiones de las miserias de la humanidad, del lado negativo, pero no por eso son canciones tristes sino que con diferentes estilos música vamos representando toda una gama de críticas sociales.FB: La escena local está en un estado de efervescencia que se potenció como respuesta al encierro por la pandemia. Así que están sucediendo cosas muy importantes, hay músicos increíbles y estamos aprendiendo mutuamenteFB: Estamos trabajando desde 2015 y aunque proponemos shows no tan convencionales y nuestras canciones tienen cambios drásticos, nos toman como una banda rara pero siempre estamos compartiendo música con todos los demás.