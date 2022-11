Jay Leno sufrió quemaduras en el rostro

Jay Leno accidentado pero tranquilo.

El comediante y presentador de la TV estadounisensesufrió “quemaduras graves” por un incendio con nafta en el garaje donde guarda su famosa colección de autos en Burbank, al norte de Los Ángeles, anunció la prensa local este lunes, aunque el mismo showman lanzó un comunicado en el que restó importancia al accidente.–apuntó–,La causa y el momento del incendio no quedaron claros de inmediato cuando fuentes cercanas a Leno le dijeron al portal TMZ que las llamas quemaron el lado izquierdo de la cara de Jay, aunque afortunadamente no alcanzaron sus ojos ni oídos.El comediante, de 72 años y ex presentador del programa “Tonight Show”, fue internado en el Centro para Quemaduras Grossman de Los Ángeles, por lo que debió cancelar su participación en una conferencia financiera el domingo, según la revista People.Leno convirtió su amor por los automóviles en una serie de CNBC, “Jay Leno’s Garage” y en la actualidad presenta una reposición del programa de juegos “You Bet Your Life”.