Organizaciones denuncian el "vaciamiento" de la obra social de CABA y reclaman respuestas

La Multisectorial formada en defensa de la obra social de la docencia y personal estatal de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), integrada por sindicatos, organismos de derechos humanos y trabajadores autoconvocados, responsabilizaron este martes al Gobierno porteño por el "vaciamiento" de la prestadora ypor parte de esa entidad asistencial."Estamos contra el vaciamiento de nuestra obra social y creemos que (Horacio Rodríguez) Larreta es un caradura. Para nosotros y nosotras, el vaciamiento de esta obra social lo hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en complicidad con la dirección sindical del (Sutecba)", el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, indicó Natalia Capano, de Ademys.Laintegrada por APDH Regional CABA, la CTA Autónoma, ATE Capital, UTE, CTA Capital, Ademys, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y Autoconvocados Grupo Obsba, entre otros, fijaron posición en el marco de una conferencia de prensa ofrecida esta mañana sobre la situación de la obra social en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la avenida Callao 569.El motivo de la convocatoria fue "expresar las demandas de los sindicatos y trabajadores en relación con la grave situación y crisis que atraviesa la obra social", informaron voceros gremiales.En tanto, una campaña de recolección de firmas lanzada por una empleada del Gobierno porteño a través de la plataforma Change.org lleva reunidas más de 11.000 adhesiones en reclamo de una urgente respuesta ante "el vaciamiento y los recortes en los prestadores por falta de pago".En la conferencia de prensa brindada este martes, Capano denunció que los trabajadores "se enfrentan a momentos complicados por la vinculación del Gobierno con el sindicato Sutecba"."Estamos complicados, pero seguimos la lucha y saludamos el haber concretado la creación de esta multisectorial. Creo que tenemos que seguir dando pasos juntos y juntas, pero es una lucha importante la que tenemos que dar.Para Agustina Panissa, secretaria adjunta de ATE-Capital, "es muy importante seguir construyendo dentro de esta multisectorial porque es mucha la angustia, mucha la preocupación de los trabajadores y trabajadoras que están afiliados a esta obra social. Son más de 50.000 trabajadores y trabajadoras que vienen padeciendo esta realidad"."Acá hay que decir la verdad, los aportes de los trabajadores están, la falta de información por parte del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta es sistemática y es necesaria para que este el vaciamiento de la obra social Obsba se haya llevado adelante", remarcó.Finalmente, la dirigente estatal anunció que el colectivo piensa "seguir en esta lucha para que no haya más un trabajador sin tener acceso al derecho a la salud"."Hoy hay trabajadores y trabajadoras que con sus familias no pueden acceder a la atención médica, esto no es una pavada. Es gravísimo que el Jefe de Gobierno no reconozca sus responsabilidades en este conflicto", puntualizó.