Uruguay contundente: "Nuestro objetivo es ganar el Mundial"

Darwin Núñez, integrante de un plantel de Uruguay, que va por el "Qatarazo"./Foto:AFP

El delantero uruguayo Darwin Núñez aseguró hoy que el objetivo del equipo "celeste" pasará por "ganar el Mundial de Qatar", en las vísperas del debut del jueves 24 contra Ghana por el grupo H, que también integrarán Portugal y Corea del Sur."Queremos llegar lejos, nuestro objetivo es ganar la Copa del Mundo, pero, como dije, empezamos con el primer partido con Corea y tenemos que pensar en eso", aseguró el atacante de Liverpool de Inglaterra, según consignó la agencia francesa AFP."Nosotros venimos acá y sabemos que no somos favoritos, pero que vamos a dar pelea", aclaró.Uruguay es uno de los principales equipos de su zona y buscará el primer lugar para evitar un potencial cruce en octavos de final con Brasil, el gran candidato a campeonar junto con Francia -vigente ganador-."Nosotros venimos acá y sabemos que no somos favoritos, pero que vamos a dar pelea", concluyó Núñez en una conferencia de prensa en el campus de la New York University de Abu Dhabi, donde Uruguay se prepara para sus partidos.