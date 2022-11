La CGT planteará una agenda de propuestas para la salud y seguridad de los trabajadores

Cristian Jerónimo es el secretario de Salud Laboral de la CGT. Foto: Daniel Dabove.

El secretario de Salud Laboral de la CGT, Cristian Jerónimo, afirmó que en el encuentro sindical nacional que organizará este miércoles la central obrera "La salud y seguridad como derechos fundamentales" se trabajará para establecer"Me parece importante que el sindicalismo argentino tenga agenda propositiva.indicó Jerónimo en declaraciones para Télam.Este encuentro tendrá lugar en el Salón Azul del Centro Cultural Kirchner a las 9 horas, dónde participarán representantes de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT); funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; delegados de distintos gremios; expertos internacionales en salud y seguridad y empresarios.El encuentro sindical se da en el marco de la, realizada el pasado 10 de junio en la sede de la OIT, ubicada en Ginebra, Suiza, donde se decidió adoptar como quinta categoría de derechos fundaméntales el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo.Argentina, como país miembro de esa entidad que integra la ONU, se compromete a respetar y promover el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, correspondientes., aseguró el sindicalista.Sobre el encuentro, Jerónimo expresó que "será interesante" porque se va a trabajar en dos paneles dónde van a participar miembros tanto del empresariado como de los gremios para "trabajar sobre la prevención y la concientización"."Mas allá de que sea un encuentro sindical, no deja de ser parte de una agenda propositiva que la CGT va a poner la salud y seguridad sobre el tapete como derecho fundamental", dijo Jerónimo en declaraciones para Télam.En este sentido, el también secretario de Salud Laboral y Secretario General del Sindicatos de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara), aseguró que"Queremos llevar el derecho a la práctica. Desde la secretaria vamos a generar los canales que sean necesarios para que todos aquellos compañeros que no tienen condiciones básicas y dignas en su ambiente laboral accedan a un canal dónde puedan denunciar que en su actividad o empresas no están cumpliendo con las normas", expresó Jerónimo.Asimismo, recalcó que es necesario que haya "trabajadores con dignidad, que tengan certidumbre y que sientan que tienen la capacidad necesaria para saber interpretar dónde existe un riesgo"., sostuvo.Jerónimo expresó que en el marco de estos objetivos, su Secretaría firmó un convenio con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para trabajar conjuntamente en capacitaciones y mesas sectoriales, porque "es un organismo clave que tenía que tener articulación directa con la CGT"."Desde ahí trabajaremos sobre cuál es la problemática de los diferentes sectores. El transporte, la industria, el campo los servicios. Cada actividad tendrá su estructura para participar y articular entre ambos sectores", apuntó.En este sentido, Jerónimo consideró importante que, además de las exigencias hacia el sector empleador, es preciso concientizar a los trabajadores sobre el correcto uso de los elementos de protección.El dirigente aseguró que la secretaría yPor otro lado, remarcó la importancia de el teletrabajo y la salud mental como "vitales" para los trabajadores.Finalmente, en el marco del próximo encuentro, Jerónimo sostuvo que "los propios empresarios ven la seguridad y la salud como un costo" y el objetivo es "trabajar para generar la cultura y la conciencia de que no es un costo sino que es una inversión"."La prioridad son la dignidad y las necesidades básicas cubiertas de un trabajador y una trabajadora", concluyó.