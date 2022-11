Mondrian superó su propio récord: pagaron U$S 51 millones por su Composición No. II

La Composición No. II por la que pagaron U$S 51.000.000 / Foto: Sothebys.

El artista holandés Piet Mondrian (1872-1944) superó su propio récord en una subasta: de 2,15 millones de dólares pagados por su Composición No. II en 1983, última vez en su historia que había sido ofrecida al mercado, a los 51 millones de anoche por un coleccionista asiático en el remate de Sotheby’s de Nueva York.Mondrian, uno de los grandes maestros de la pintura holandesa que revolucionaron el curso de la historia del arte en su época, se encuentra asíSotheby’s señaló que obras como la rematada, con predominio del color rojo, "son excepcionalmente raras" en la producción de Mondrian, "aparece en 17 pinturas de las casi 120 ejecutadas por él entre 1921 y 1933"; en tanto "la Composición No. II es una de las tres únicas pinturas con un cuadrado rojo dominante en la parte superior derecha. Las otras dos con esta característica pertenecen a la Galería Nacional de Belgrado y la Kunsthaus de Zúrich".Desde la casa de subastas subrayaron queLa rematadora agregó que la Composición No. II "es una obra maestra que lleva el sello de la aproximación innovadora y elemental de Mondrian a la composición: líneas negras, colores primarios y precisión geométrica"."La obra resuena con una electricidad que refleja la energía de la pintura en Europa en este momento y sigue siendo tan vital como lo fue cuando fue pintada hace casi cien años”, concluyeron.